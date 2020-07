Inversió de 3,8 milions d'euros a la via verda entre la Garrotxa i el Pla de l'Estany

El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixach (JuntsxCat), en l'últim ple, va informar que una delegació de la Garrotxa, en els últims dies, ha anat a Madrid per presentar el projecte de la via verda entre la Garrotxa i el Pla de l'Estany, denominat Camí Natural del Fluvià. Hi van anar acompanyats del subdelegat del govern, Albert Bramon.

A Madrid, van mantenir una reunió amb Cristina Clemente, la subdirectora general de Regadius, Camins Naturals i Infraestructuras Rurals, depenent del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Segons Reixach, «va ser una visita que ens va anar molt bé, perquè vàrem tornar amb 3.800.000 euros». A més, Reixach va exposar que van demanar fins a 5.800.000 euros per fer una via verda ben feta. «Tenim totes les perspectives que aquests dos milions també hi seran», va concloure. Segons el president, a Madrid els esperaven i ho «tenien tot a punt». Amb els diners del Ministeri, va preveure que l'inici de les obres de la via verda entre el Pla de l'Estany i la Garrotxa començaran ben aviat.

El projecte que al final serà finançat completament per l'Estat, conformarà un tram del futur recorregut de l'Eix Subpirenaic que impulsa el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. La idea és que el Camí Natural del Fluvià acabi connectant Olot amb Girona. D'aquesta manera, els cicloturistes podran anar des d'Olot a Girona per la part del Pla de l'Estany i tornar pel Gironès i la Selva Interior i a la inversa.

El Camí Natural del Fluvià connectarà amb la Ruta del Ferro del Ripollès a través de la via verda tot just començada entre la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadesses. En aquest cas, la inversió és d'1,3 milions d'euros.