L'Espai Antiracista denuncia una presumpta detenció racista de la policia de Cassà

L'Espai Antiracista denuncia una presumpta detenció racista per part de la Policia Local de Cassà de la Selva.



L'entitat ha difós un vídeo a les xarxes socials on es pot veure un moment de l'actuació. S'observa com els policies locals redueixen un home i el detenen. També se senten crits de veïns dient: "tot això per la mascareta?".



L'Espai Antiracista considera que es tracta de "racisme institucional" i demana explicacions a l'ajuntament.



També critica l'actuació ja que es va desenvolupar arran que l'home no duia mascareta. En el tuit asseguren : "És normal això per una mascareta?" Evidentment NO: @ajcassa què hi penseu fer? Prou impunitat policial emparada en la pandèmia". També ressalten que no volen "mai més situacions com aquestes als nostres carrers"





L'ajuntament de Cassà ha emès un comunicat vista la difusió d'aquest. El consistori defensa la Policia Local i assegura que els agents no van colpejar i «només van fer ús de la força mínima indispensable» per l'arrest.El consistori detalla que els fets van ocórrer dillunsi defensen els policies. Que van actuar, sentencien, "amb la proporcionalitat que els correspon, pel bon desenvolupament de les seves competències".Concretament, descriuen que es vai que aquest va fer cas omís a les "reiterades instruccions de l'agent" i se'l va demanar la documentació.El mateix ciutadà va seguir sense fer cas al policia i fins i tot, assegura el consistori, "Davant dels fets, l'agent va avisar la patrulla. Quan es van trobar a l'alçada del passeig Vilaret es va procedir a la seva detenció per desobediència i resistència greu als agents de l'autoritat.L'ajuntament subratlla també que "i només van fer ús de la força mínima indispensable per fer la seva detenció". L'home va quedar en llibertat l'endemà després de passar a disposició judicial.L'Ajuntament en la nota assegura quei recorda que els agents de policia tenen unes competències en seguretat i que les han de fer complir", subratalla en el comunicat.