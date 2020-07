Més controls per evitar aglomeracions a Sadernes i a la riera de Sant Aniol

Després del confinament, la gent busca espais naturals per esbargir-se. Aquest fet, en les darreres setmanes, ha provocat aparcaments a banda i banda de la carretera de Sadernes i aglomeracions en els espais de bany de la riera de Sant Aniol.

Per evitar situacions que impedeixen la circulació de vehicles en dos sentits i excés de banyistes a la Vall de Sant Aniol, el Consorci de l'Alta Garrotxa, en els últims dies, ha augmentat els dies de servei dels guardes rurals i dels informadors. També han activat un dispositiu de coordinació amb el servei de trànsit dels Mossos d'Esquadra que fa visites diàries a la carretera de Sadernes per estacionar els vehicles mal aparcats.

L'últim cap de setmana, els informadors del Consorci de l'Alta Garrotxa i agents de Protecció Civil es van situar a la cruïlla de Montagut i Oix per informar els conductors que els aparcaments de Sadernes i de pont del Llierca estaven plens. Per causa de les mesures contra la covid, ara només hi ha 170 places d'aparcament.

L'opció per arribar a Sadernes era deixar el cotxe a Montagut i continuar a peu. Es tracta d'un recorregut de quatre o cinc quilòmetres per carretera asfaltada i sota un sol de càstig, uns 45 minuts de camí.

El sector de Sant Aniol-Sadernes en els últims anys s'havia convertit en una zona on es contaven uns 32.000 visitants de primavera fins a la tardor. Aquests visitants s'escampaven per una vall immensa que els engolia tots sense gaire dificultats. O sigui, encara que hi hagués molta gent no es molestaven els uns als altres.

Aquest any encara arriba més gent que fuig de les mascares i de l'ambient de les urbs. Però els banys d'aigua dolça tenen risc de contagi, encara que sigui en gorgs sobrevolats per les àligues daurades de l'Alta Garrotxa