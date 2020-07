La multinacional nord-americana té previst acabar l'any amb 2.000 nous llocs de treball a Espanya

Amazon va anunciar ahir que aquest any crearà uns 2.000 nous llocs de treball a Espanya, incrementant així la seva plantilla fixa fins als 9.000 empleats a finals de 2020. Aquests nous llocs de treball inclouen llocs per a persones de tots els nivells de formació i perfils, des d'un gran nombre de llocs de nivell d'entrada en operacions fins enginyers, desenvolupadors de programari, científics de dades i experts en computació en el núvol. La varietat de llocs disponibles actualment reflecteix la creixent presència d'Amazon a Espanya i la seva expansió geogràfica en un gran nombre de regions.

Durant el 2020, Amazon ha anunciat que obrirà dos nous centres logístics a Dos Hermanas (Sevilla) i Alcalá de Henares (Madrid), així com tres estacions logístiques a Múrcia, Rubí i Leganés (Madrid). La companyia, que no va informar dels acords amb les institucions catalanes per instal·lar-se al Logis Empordà, també està ampliant el seu Tech Hub de Madrid, que està creixent ràpidament, i en el qual més de 300 desenvolupadors i enginyers informàtics estan treballant en aplicacions de programari per a Amazon Business, tecnologies de lectura i Kindle, així com tecnologia per a la venda minorista. L'actual xarxa d'Amazon a Espanya abasta més de 28 centres diferents (8 d'ells a Catalunya), incloent centres logístics i de distribució, estacions logístiques, oficines corporatives, centres de desenvolupament de programari i un centre de R+D especialitzat en intel·ligència artificial.