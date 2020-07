A la Regió Sanitària de Girona ja hi ha 16 brots actius de Covid-19

La Regió Sanitària de Girona segueix escalant pel que fa al nombre de brots de Covid-19. Segons fonts del Departament de Salut, s'han detectat tres nous brots en les últimes hores, dos a Figueres amb 5 i 6 casos respectivament i un a Lloret de Mar amb 3 casos confirmats i 5 en estudi.

En total ja hi ha 16 brots actius a la Regió Sanitària de Girona amb 83 casos confirmats, tot i que Salut assenyala que tots són petits i que estan controlats. De fet, cap supera els sis casos positius, i la majoria tenen origen familiar.

Catalunya suma 721 nous contagis i frena el brot del Segrià

El nombre de positius de Covid-19 reportats a Catalunya ha tornat a augmentar avui, amb 721 nous contagis, tot i que el brot de la comarca del Segrià ha entrat en fase de descens i només s'han comunicat 23 nous infectats, mentre que a l'àrea de Barcelona segueixen creixent.

Segons les dades difoses avui dimecres pel Departament de Salut, dels 721 nous positius comunicats en les últimes 24 hores, que són 131 més que ahir, 235 corresponen a la ciutat de Barcelona -92 més que ahir- i 40 són de la regió sanitària de Lleida -52 menys que ahir-, 23 d'ells del Segrià.

Els nous contagis de coronavirus comunicats, que inclouen proves PCR i serològiques, creixen en totes les regions sanitàries catalanes excepte a Lleida, Girona i Terres de l'Ebre.

D'altra banda, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha informat aquest dimecres en el ple del Congrés dels Diputats que a Espanya hi ha actualment actius 224 brots de coronavirus, la qual cosa suposa 23 més dels quals va anunciar aquest dilluns en una roda de premsa. Aquests brots porten associats 2.622 casos de contagiats, la majoria dels quals segueixen estant associats a activitats laborals de recollida de fruita i a espais on s'estan relaxant les mesures per a contindre el virus com, els entorns familiars o els espais d'oci nocturn.

El Ministeri de Sanitat ha registrat 1.357 nous positius per covid-19 a Espanya en relació al total de casos confirmats aquest dimarts. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 267.551 casos confirmats per proves diagnòstiques davant dels 266.194 d'ahir. D'aquests, 730 s'han diagnosticat el dia anterior. De nou, la comunitat que més casos acumula el dia previ és l'Aragó (309), seguida de Navarra (132), de Madrid (70) i Catalunya (58). Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.426 el total de morts per coronavirus a tot Espanya, dos més que aquest dimarts. Segons l'últim informe, hi ha hagut 12 defuncions en els últims set dies, quatre de les quals a Madrid i dues a Catalunya.