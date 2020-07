Tancar la frontera amb França «no està sobre la taula», afirma Exteriors

La ministra d'Exteriors del Govern espanyol, Arancha González Laya, va assegurar ahir dimarts que l'executiu té un «diàleg constant» amb la resta d'estats de la Unió Europea, però ha apuntat que no hi ha cap decisió «específica» pel que fa al tancament de fronteres internes, davant el repunt de contagis per covid-19 a l'Estat.

Preguntada sobre un possible tancament de la frontera amb França, González Laya va dir que estan en contacte amb el Govern francès i la resta de governs europeus per «saber quina és la situació a cada país», però va apuntar que el tancament de la frontera no està ara mateix sobre la taula.

L'escenari temut

Les declaracions de la ministra arriben dos dies després que el primer ministre francès, Jean Castex, no descartés el tancament de la frontera pels rebrots. Castex va afirmar que estan «vigilant el tema molt de prop, especialment aquí, perquè és un problema real, que hem de discutir també amb les autoritats espanyoles».

Aquella insinuació va fer saltar les alarmes entre els restauradors i comerciants de la província de Girona. Pels empresaris turístics, un tancament de fronteres podria suposar donar per acabada la temporada. Tal com remarcava ahir el president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, Miquel Gotanegra: «Si es tanqués la frontera s'haurien de tancar els establiments, però esperem que no s'arribi a aquest punt». Justament la majoria de turistes que visiten aquesta comarca provenen de França.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus