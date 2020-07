CCOO estudia accions legals per impugnar l'ERO a l'empresa Tensión Textil de Ripoll

L'empresa Tensión Textil, de Ripoll, ha aplicat un ERO per causes de força major i ha acomiadat 27 de les 41 treballadores i treballadors que tenia en plantilla, arran de l'incendi provocat per la caiguda d'un llamp, el passat 20 de juny, que va cremar una de les quatre naus de l'empresa.

CCOO d'Indústria va manifestar ahir el seu rebuig absolut a l'expedient i denuncia «la mala fe de l'empresa, que no ha volgut negociar cap mesura alternativa als acomiadaments mentre es reconstrueix la nau afectada». El sindicat lamenta que «tampoc no ha presentat cap documentació econòmica que posi en entredit la futura viabilitat de l'empresa i ha renunciat a l'ERTO que tenia vigent». CCOO també denuncia una situació de discriminació, ja que l'empresa ha acomiadat totes les dones de la plantilla, a més de tot el comitè d'empresa.



Reclamació a treball

Malgrat les al·legacions que CCOO ha presentat al Departament de Treball per impugnar l'expedient, a les quals no hem rebut resposta», asseguren des del sindicat, que afegeix que «l'Administració ha autoritzat l'ERO i l'empresa l'ha executat».

Davant d'aquest escenari, CCOO d'Indústria va informar que s'ha posat a disposició de les treballadores afectades i està estudiant les opcions per revocar l'expedient de regulació per la via judicial.