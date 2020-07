Dolors Bassa: "Amb nosaltres el dret es torna venjança"

L'exconsellera de Treball i Afers Socials, Dolors Bassa, ha parlat en nom de la resta de líders independentistes assegurant que no creuen que el Tribunal Suprem (TS) "sigui competent per decidir sobre el 100.2, perquè és un article del règim penitenciari de tractament". Bassa, però, ha lamentat que amb els presos de l'1-O, malauradament, "el dret es gira i es converteix en venjança". Després que el TS hagi revocat el 100.2 atorgat a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, Dolors Bassa també creu que la resolució assenta "jurisprudència" i que, per tant, "repercutirà en tots els presos de l'estat espanyol" perquè es permetrà que els recursos de la fiscalia suspenguin automàticament els permisos.

Per sorpresa, l'exconsellera Dolors Bassa ha anat aquesta tarda a Girona, on la ciutat celebra el Sant Jordi d'estiu a la plaça de la Independència. Acompanyada per la seva germana, la diputada d'ERC Montse Bassa, totes dues han signat exemplars del llibre 'Carregades de raons', que han escrit a quatre mans.

L'exconsellera ha valorat des d'allà la resolució del Suprem, on l'alt tribunal s'ha declarat competent per decidir sobre l'aplicació del 100.2 als presos independentistes. I al mateix torn, ja ha revocat el que va atorgar la junta de tractament de Mas d'Enric a Carme Forcadell i ha establert que els recursos del fiscal suspendran automàticament els permisos.

"La interlocutòria és només per a la Carme, però evidentment la causa general repercuteix a tots", ha dit Bassa, en referència a la resta de líders empresonats per l'1-O. Però no només això. L'exconsellera ha afegit que la resolució del TS afectarà, de retruc, "tots els presos de l'estat espanyol" perquè assenta jurisprudència.

"Fins ara, amb el 100.2 es podia sortir de la presó, i fins que no arribava al tribunal no es tombava; en aquest cas, allò que es diu és que si la fiscalia ho recorre, s'haurà de tornar a entrar", ha dit Bassa. L'exconsellera ha admès que, "directament", la interlocutòria que revoca el 100.2 a l'expresidenta del Parlament no l'afecta. De fet, la mateixa Audiència de Girona ja ha revocat el recurs de la fiscalia sobre l'aplicació de l'article penitenciari a l'exconsellera, amb l'argument que ja té el tercer grau.

"Hem d'esperar a veure si la fiscalia recorre el tercer grau", ha dit Dolors Bassa. En aquest cas, qui ha de resoldre el recurs és el Tribunal Suprem (que és qui els va condemnar). "Hem d'esperar a veure què passa i, si és el cas, tornar a entrar a presó", ha dit Bassa.

"El dret es converteix en venjança"

L'exconsellera, que ha parlat en nom de la resta de líders independentistes, ha assegurat que tant ella com la resta no creuen "que el Suprem sigui competent per decidir sobre el 100.2, perquè és un article del dret penitenciari de tractament". "Però ja sabem que amb nosaltres el dret es gira i es converteix en venjança; i això és el que ens està passant", ha afegit.

"Farem el que ens trobem: últimament ja no crec res del dret", ha dit l'exconsellera, resignada, en referència a què la fiscalia presenti recurs sobre el tercer grau. "A la presó vius el present", ha afirmat. I per això, l'exconsellera ha dit que aquest és el motiu que l'ha empesa a anar fins a Girona per signar llibres. "Crec que la cultura és el més important, i com a catalans necessitem que la diada de Sant Jordi es torni a revifar; sóc aquí per tirar endavant, viure el present i esperant a veure el què; la justícia és injustícia en aquests moments", ha conclòs l'exconsellera de Treball i Afers Socials.