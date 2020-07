Escoles d'alta complexitat com les de Salt suspenen la sisena hora

El pla d'obertura de centres que el Departament d'Educació ha confeccionat per al curs 2020-2021 tenint en compte la situació de pandèmia deixa en mans de les escoles continuar oferint o eliminar la sisena hora –tal com aquest diari informava diumenge–, una possibilitat que rebutgen les associacions de pares dels centres d'alta complexitat.

A les comarques de Girona, per exemple, les escoles públiques de Salt ja han informat les famílies que al setembre, «i com a mesura d'excepcionalitat», no programaran la sisena hora «a causa de la situació covid».

El Col·lectiu Escoles contra la Segregació, format per famílies d'escoles d'alta complexitat, reclama que es mantingui aquesta hora en tots els centres d'aquest tipus. Mitjançant un comunicat, lamenta que la crisi de la covid-19 ha suposat una «autèntica gerra d'aigua freda» en les seves aspiracions, quan –des del seu punt de vista– hi havia «tímids indicis» de reconversió del sistema i el compromís de Govern i ajuntaments per complir el Pacte contra la segregació escolar.

L'organització apunta que l'emergència educativa ja existia «i es tradueix en una salvatge segregació escolar», motiu pel qual alerta que en alguns centres es pot passar «de l'emergència a la catàstrofe». Per aquest motiu, s'oposa a l'eliminació de la sisena hora en cap d'aquests centres després de tenir constància que s'estan prenent aquestes decisions.

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va aclarir dimarts que els centres que decideixin continuar amb la sisena hora tindran «més professorat» i els que decideixin no fer-la mantindran el personal que tenen. «Els centres de màxima complexitat i amb sobreràtios tindran el curs que ve professorat de reforç o personal d'atenció educativa de més. Els que tenien sisena hora i no la facin mantindran el professorat que tenien per a aquesta sisena hora i els que la facin, tindran personal de reforç», va especificar; a més d'assegurar que «la decisió de la sisena hora no ha d'anar lligada amb el professorat, sinó amb la reorganització d'espais i horaris».



Reunió per «pensar una resposta»

Per tal de discutir la decisió dels centres educatius de Salt, la Coordinadora d'AMPAs d'aquest municipi avui celebra una assemblea –a dos quarts de set de la tarda a l'Ateneu Coma Cross– amb l'objectiu «de compartir, debatre i pensar una resposta conjunta a l'eliminació de la sisena hora» a la població.