El govern de Cassà defensa l'actuació policial en una presumpta detenció racista

L'Ajuntament de Cassà defensa la proporcionalitat de l'actuació de la Policia Local quan va detenir dilluns un home negre per anar per la via pública sense mascareta. La detenció es va produir al passeig Vilaret d'aquesta localitat del Gironès. L'Espai Antiracista Girona-Salt va denunciar ahir a través del Twitter que l'actuació havia estat exagerada. «És normal això per una mascareta? Evidentment, no!», es queixava l'associació antiracista en una piulada en què s'adjuntava un vídeo on es veien tres agents de Cassà immobilitzant el jove.

Segons l'Ajuntament, l'actuació policial va ser «normal quan es resisteixen a l'autoritat». Així ho va expressar l'assessor del govern cassanenc, Alfons Martínez, que va lamentar que la denúncia li semblava «fruit d'una confusió», ja que el motiu de la detenció no va ser la mascareta. «La causa autèntica és resisitir-se a l'autoritat, com es pot apreciar al vídeo», va dir Martínez. En un comunicat, l'Ajuntament va explicar que «els agents van requerir al ciutadà que es posés la mascareta». «Com que el ciutadà feia cas omís a les reiterades instruccions de l'agent, se li va demanar la documentació per tal de procedir a la seva identificació», segueix la nota. L'home, recullen les fonts municipals, «no va fer cas de l'autoritat, amb l'agreujant que va empentar i amenaçar a l'agent». Va ser en aquell moment quan l'agent va avisar la patrulla per procedir a la detenció. A més, el consistori defensa que «en cap moment els agents van colpejar el ciutadà i només van fer ús de la força mínima indispensable». L'home va ser posat a disposició del jutge i va sortir en llibertat el dia posterior.

Després de llegir el comunicat de l'Ajuntament de Cassà, l'Espai Antiracista Girona-Salt segueix mantenint el posicionament expressat en el tuit, on reclamaven acabar amb «la impunitat policial emparada en la pandèmia de la covid-19» i exigien l'«esclariment» el cas. Mostafà Shaimi, membre de l'Espai Antiracista, va explicar que des de l'entitat s'han posat en contacte amb la «persona agredida i la família», amb qui faran valoració dels fets el divendres per decidir si prenen més mesures respecte a aquest cas.



Precedents a la Bisbal

Durant l'abril, dos agents de la Bisbal d'Empordà van ser suspesos de feina i sou per una altra presumpta detenció racista. Els policies van colpejar una persona de raça negra mentre els seus familiars tractaven d'impedir que continuessin, fins al punt que un dels agents va apuntar una dona amb una pistola de gas pebre. Per tractar aquests casos, el Parlament de Catalunya va crear ahir la comissió d'estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat, presidida pel diputat d'ERC Josep Maria Jové.