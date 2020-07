El jutjat cita 196 investigats pel bloqueig de Tsunami Democràtic a la Jonquera

El jutjat d'instrucció número 4 de Figueres va citar ahir a declarar 196 investigats pel tall de Tsunami Democràtic que va bloquejar la frontera a la Jonquera els dies 11 i 12 de novembre. La interlocutòria precisa que se'ls imputen delictes de desordres públics i danys i declara que els manifestants van muntar «barricades» a la calçada amb l'objectiu de tallar l'AP-7 «per interrompre la lliure circulació de persones i mercaderies».

Més de mig any després que el jutjat obrís diligències prèvies, es va aixecar el secret de sumari de la causa, que s'havia prorrogat fins a quatre vegades. Després del tall de Tsunami Democràtic, ja va començar el degoteig de citacions per part de la Guàrdia Civil, però ahir el jutjat va citar formalment com a investigats fins a 196 manifestants, tot i que encara no en va fixar la data.

La interlocutòria requereix als Mossos que aportin les seves gravacions i demana a Acesa, concessionària de l'AP-7, a la Confederació Espanyola de Transports de Mercaderies i a la federació estatal de transportistes que presentin els seus estudis sobre els danys provocats per la mobilització.

Segons el jutjat, a les 8.45 hores de l'11 de novembre, els manifestants «organitzats i coordinats» per Tsunami Democràtic a través de «canals propis de comunicació», van utilitzar tanques, troncs i blocs de formigó per «formar barreres a mode de barricades» i tallar la circulació. El jutjat afegeix que «fins i tot van muntar un escenari al mig de la via», des d'on es van «realitzar arengues als presents».

Els cossos policials van comptabilitzar que, a les sis del matí del 12 de novembre, hi havia uns 1.200 manifestants i una trentena de tendes de campanya. La interlocutòria també destaca que hi havia una «organització logística amb ànim de permanència al tall» que subministrava «menjar i beguda» i inclús «lavabos mòbils».

Els manifestants també van tallar la ruta alternativa per l'N-II, la qual cosa va produir disputes amb els conductors de transports de mercaderies i altres usuaris de la via. Les forces policials espanyoles i franceses van desallotjar l'autopista cap a les 7.30 del matí del 12 de novembre i, segons la interlocutòria, hi va haver «enfrontaments físics» i una «oposició violenta» durant la intervenció.

A banda dels 196 investigats, el jutjat també incorpora a la causa les denúncies creuades entre un mosso d'esquadra i un manifestant, que va ser detingut per atemptat i resistència a l'autoritat. Quan el cordó de Mossos desallotjava un tram de l'autopista, l'home va saltar suposadament des d'un marge damunt dels agents. El manifestant, lesionat durant la detenció, va denunciar un antiavalot, que també està citat a declarar com a investigat.