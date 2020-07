L'ACA destinarà més d'1,2 MEUR per millorar el sanejament de Castellfollit de la Roca

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el Consell Comarcal de la Garrotxa han signat aquest dijous dos convenis per millorar el sistema de sanejament a la conca del riu Fluvià amb una inversió de més d'1,2 MEUR. En una primera fase, es faran les obres per a la desconnexió de les aigües residuals de Castellfollit de la Roca de l'actual estació depuradora, construïda el 1994 i actualment "al límit", i la seva connexió a la xarxa del sistema de Sant Jaume de Llierca amb una nova xarxa de col·lectors en alta. La segona fase inclou la redacció del projecte d'ampliació de la planta depuradora de Sant Jaume de Llierca amb un cost de 48.200 euros. L'ACA preveu tenir tots els sistemes de sanejament de la Garrotxa completats el 2027.

El director de l'ACA, Lluís Ridao, i el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixach, han rubricat els dos convenis que permetran "reordenar i millorar el sanejament i depuració en alta" a la conca del riu Fluvià i es farà en diferents fases per donar continuïtat al servei en tot moment.

El primer conveni signat per un valor de més d'1,2 MEUR fa referència a les obres que permetran desconnectar les aigües residuals de Castellfollit de la Roca de l'actual estació depuradora (EDAR) i connectar-se a la xarxa del sistema de Sant Jaume de Llierca amb una nova xarxa de col·lectors en alta. Una millora que beneficiarà especialment al nucli de Fluvià de Montagut. El conveni és "una bona notícia" per al municipi per donar resposta a una EDAR que "està al límit" i una "oportunitat" per millorar el sistema de sanejament per al futur creixement amb nous habitatges i també per a les empreses.



Ampliació depuradora de Sant Jaume de Llierca

L'altre conveni signat inclou la redacció del projecte d'ampliació de la planta depuradora de Sant Jaume de Llierca amb un cost de 48.200 euros per poder incorporar les aigües residuals de la primera fase esmentada. La depuradora de Sant Jaume de Llierca es va construir el 2009 i actualment té una capacitat de tractament de 1.600 m3/dia, equivalent a una població de més de 8.000 habitants provinents dels nuclis d'Argelaguer (tant el municipi com el polígon Molinot), Tortellà, Montagut (barri de la Cometa) i els habitants del propi municipi.

L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, ha destacat que els pobles petits no podrien assumir les millores de l'abastiment en alta sense la inversió de l'ACA.

En paral·lel, també ja s'està treballant en la redacció dels projectes constructius pel sanejament i depuració d'Oix i de Riudaura amb un pressupost total de 48.700 euros que permetran que aquests dos nuclis. Les actuacions previstes en els quatre convenis repercutiran en la "millora de la garantia del servei i protecció mediambiental del riu Fluvià".

Per la seva banda, el director de l'ACA ha subratllat la previsió és que tots els sistemes de sanejament de la Garrotxa estiguin enllestits el 2027. També ha dit que Catalunya porta trenta anys treballant-hi i que ara només falta arribar als nuclis de menys de 2.000 habitants com és el cas de la Garrotxa. També ha agraït la "paciència" dels alcaldes i el territori per les dificultats econòmiques que l'ens va patir durant la crisi econòmica, un fet que va obligar a aturar els projectes de nova construcció.

Durant el 2020 l'ACA té previst destinar més de 2,7 MEUR per garantir el funcionament de les depuradores de la Garrotxa. Una xifra que és un 8% més alta que l'any passat quan se n'hi van destinar 2,5 MEUR.

Per últim, el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixach, ha aprofitat la visita del director de l'ACA per agrair els treballs de neteja de lleres arran del 'Gloria'. "Ara tenim les rieres tal com han de ser", ha remarcat Reixach.