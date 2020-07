Amb l'ai al cor durant una setmana fins a conèixer el resultat d'una PCR

No tots els usuaris han sabut amb la mateixa rapidesa si estaven contagiats o no de coronavirus, i tot i que els resultats de les proves PCR solen trigar entre 24 i 48 hores, hi ha hagut excepcions.

Una d'aquestes històries ha tingut lloc durant la setmana passada, en ple desconcert per l'augment de casos imprevist al territori. I ha estat una autèntica odissea per un usuari del CAP de la Bisbal, que ha estat amb l'ai al cor durant una setmana fins a conèixer el resultat de la seva PCR -ha sortit negativa. Tenia febre i mal de cap, i va trucar al 061 temerós d'un possible contagi. «Vaig haver d'insistir, però finalment em van realitzar la prova PCR», indica en aquest diari. Fins aquí, tot correcte. El pas següent era aïllar-se, i durant els següents dies va rebre una trucada telefònica per saber com es trobava. Cap de les trucades, però, eren per comunicar-li l'esperat resultat de la prova. Dos dies després ja es trobava bé, però no es podia desconfinar. I a cada trucada, durant set dies, sempre era el mateix: «Segurament demà tindrem els resultats». L'endemà no arribava, i de les excuses que arribaven, s'entenia que hi havia una acumulació de proves per analitzar. A més: «Em van dir que això podia passar en un de cada deu casos». Per la seva banda, el centre indica que se segueixen tots els protocols. I després de dies amb els contactes esperant per saber si s'havien de preocupar o no, va fer un pas més: «Vaig aconseguir contactar amb l'hospital de Santa Caterina, on s'havien endut les mostres per analitzar-les, però em van dir que tot i conèixer el diagnòstic, no me'l podien dir».

Amb via morta, el resultat va arribar, doncs, quan va poder, una setmana després.