Sant Jaume compra la fàbrica de mitjons per fer-hi el magatzem de la Brigada

L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha adquirit l'antiga fàbrica de mitjons per fer-hi la nova seu de la brigada municipal. L'adquisició de l'edifici ha estat feta amb recursos de l'Ajuntament. El cost de la compra ha estat de 115.000 euros i en preveuen 60.000 per a reformes de condicionament adequades a la nova funció de l'immoble.

L'alcalde de la localitat, Jordi Cargol, preveu que en el termini d'un any l'adequació de la fàbrica a magatzem de la Brigada estigui acabada.

La intenció de l'Ajuntament és traslladar el material de la brigada a l'espai acabat d'adquirir per poder buidar l'espai de l'antic sindicat que feia la funció de magatzem de la Brigada.

Un cop el local del sindicat estigui buit la idea és ensorrar-lo i en el seu lloc construir un edifici de nova planta que farà la funció de centre social. La inversió prevista per a aquest nou equipament és d'uns 300.000 euros.

En diferents ocasions, l'alcalde ha definit el centre social com un lloc on es pugui jugar a cartes, prendre cafè i preparar activitats com balls, excursions i festes diverses. El nou espai estarà situat al costat de l'actual centre cívic. Es tracta d'una sala de dimensions considerables on fan cursos de sardanes i balls de saló.