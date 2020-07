El Sant Jordi d'estiu passa de llarg a Figueres

El Sant Jordi d'estiu ha passat de llarg de Figueres, on els brots de la Covid-19 han portat a suspendre'n la celebració. L'escenari local actual d'enduriment de les restriccions ha fet impossible que cap llibreria pugui celebrar al carrer la Festa del Llibre i la Rosa. La prohibició de treure parades al carrer, a més, se suma al manifest que van signar algunes llibreries i editorials de la ciutat desmarcant-se de la festa. L'escrit assegurava que la conjuntura "no era l'adequada" per fer el Sant Jordi, i se solidaritzava amb la resta de branques del sector cultural que han vist com la pandèmia n'aturava l'activitat.

Malgrat la situació de la capital empordanesa, des de primera hora del matí d'aquest dijous, les llibreries de la ciutat han vist com un degoteig de compradors s'acostaven als seus establiments, tot i no celebrar res. I és que no hi ha hagut Sant Jordi d'estiu a la capital de l'Alt Empordà , després que els brots detectats les darreres setmanes obliguessin a anul·lar la festa, com ja va passar en la diada del 23 d'abril arreu de Catalunya.

Tot i que en altres localitats gironines sí que s'ha pogut celebrar mínimament, a Figueres ha estat necessari de cancel·lar els actes. Així ho va decretar el consistori de la localitat fa només uns dies, prohibint les parades al carrer com a mesura de prevenció per evitar la propagació dels contagis. Una decisió que anava en sintonia amb la qual havien pres alguns llibreters setmanes abans impulsant un manifest on subratllaven que no era "segur" celebrar el Sant Jordi en aquestes condicions. Pràcticament un mes després, alguns dels propietaris dels establiments han recordat que "malauradament" tenien raó i que no es complien les condicions per fer-ho.

Entre els principals motius hi ha la seguretat, però també el companyerisme amb altres sectors culturals com el cinema, la música o el teatre. "No veiem ètic que mentre els deien que no podien fer segons quines coses, nosaltres féssim una fira al carrer com si no passés res" ha explicat en Francesc Llopis, llibreter de la Bookman de Figueres. I és que, de fet, segons el seu parer, els lectors ja han aprofitat "els darrers mesos" per comprar llibres i fer un Sant Jordi que considera que és exclusiu del 23 d'abril.

Una opinió compartida per l'Eloi Salvat, de la llibreria Edisson, també de Figueres, el qual considera que "l'essència" de la festa no es pot traslladar. Salvat ha recordat que ells al seu moment ja es van adaptar a les circumstàncies del confinament "oferint servei a domicili", per tant considera que "qui va voler fer Sant Jordi, va poder".

Malgrat no celebrar res pròpiament, els dos establiments han tingut un repunt de clients durant tot el matí, tot i que la gran majoria no venien amb motiu de la diada de la rosa i el llibre. Un dels compradors de l'Edisson, en Quim Ribot, explicava que s'havia acostat per adquirir llibres per "solidaritzar-se" amb els propietaris, recordant que durant el confinament va estar rellegint molts dels que tenia per casa. En el cas de l'Adit Nuboa -figuerenca, però resident als Països Baixos- ni tan sols recordava que fos Sant Jordi d'estiu.

La llibreria figuerenca Edisson, on han comprat en Ribot i la Nuboa, ha decidit que davant d'aquest petit augment de vendes que han experimentat aquest dijous, el 10% del que es recapti anirà destinat a l'Hospital de Figueres. "Perquè ho inverteixin en el que més falta els faci" ha especificat Salvat.



Figueres, confinada de nou

Durant la setmana passada les mesures de seguretat a la ciutat de Figueres es van endurir davant el repunt de casos de la Covid-19. Una situació que va portar a l'ajuntament a restringir certes activitats, limitar les trobades socials o recomanar a tota la gent no sortir més de l'estrictament necessari. Unes mesures que van ser rebudes amb amargor pel petit comerç que va notar com l'afluència de gent "baixava de nou".

Llopis ha defensat que si se segueixen les mesures de seguretat, no hi hauria d'haver "cap problema" i ha subratllat que cal "controlar el turisme" i veure com es comporta la població davant d'aquestes restriccions. En el cas de Salvat, les noves mesures no l'han agafat per sorpresa perquè admet que durant els darrers mesos "han pogut fer certs aprenentatges emocionals".

En el que han coincidit els dos llibreters de Figueres és en la necessitat de cuidar les "editorials més petites" que són les que més malament ho poden passar a partir d'ara. En aquest sentit, el propietari de la Bookman, Llopis, ha recordat que moltes d'elles ja tenien uns llibres publicats i impresos de cara a l'abril i que "possiblement" no han pogut vendre tot el que tenien.



Un sector acostumat a les dificultats

Pel que fa al futur immediat dels pròxims mesos, en què tot apunta que s'haurà de conviure amb la pandèmia de la Covid-19, Llopis s'ha mostrat optimista recordant que el sector del llibre "gaudeix de bona salut". De fet, ha subratllat que des de sempre s'han enfrontat a moltes dificultats i que precisament això els ha enfortit. Davant l'auge de la compra de llibres en línia, confia en què la gent apostarà pel valor afegit que aporten les llibreries físiques.

"A les petites llibreries hi ha un tema experimental: pots veure el llibre, tocar-lo, comentar si està bé... una experiència que Amazon no et pot donar" ha afirmat. Una visió molt pròxima a la de Salvat que ha explicat que ja fa temps que conviuen amb "aquesta competència". Pel propietari de la llibreria Edisson es tracta de "reinventar-se" i buscar maneres de proporcionar al lector tot allò que necessita, tot i ser un negoci d'arrel tradicional. "Tampoc ens hem de tornar bojos per oferir segons què, però cal adaptar-nos en la mesura del possible" ha conclòs.