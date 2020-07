Treball afirma que Educació va incomplir la Llei de Prevenció de riscos laborals al juny

El Departament d'Educació ha incomplert la Llei de Prevenció de riscos laborals, segons la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya a Girona, perquè al juny va reobrir els centres sense consultar els delegats sindicals en prevenció. A partir d'aquest fet, demana a la Conselleria que els consulti i garanteixi que participin en les mesures contra la malaltia de la covid-19 per al curs 2020-2021, i ho fa amb un requeriment de «compliment immediat».

Així s'afirma en una resolució que dona la raó a la Junta de personal docent no universitari de Girona, formada per Ustec·STEs, la Intersindical-CSC, CCOO i Aspepc-SPS, que a principis de juny va presentar una denúncia a Inspecció. En la queixa, acusaven Educació de reobrir els edificis escolars «sense les mínimes garanties, ni mesures adequades per evitar possibles contagis», i de prendre una decisió «contrària a la salut i la seguretat pública».

Després d'escoltar les parts i de valorar la documentació relacionada amb el Pla de reobertura dels centres escolars a finals del curs passat –en la fase 2 del desconfinament per la pandèmia–, la inspectora que ha instruït el cas considera demostrat que el Departament va incomplir l'article 33 de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals. Segons aquesta norma, «l'empresari haurà de consultar als treballadors –o als seus representants–, amb la deguda antelació, la presa de decisions sobre la planificació i l'organització del treball», si aquestes poden tenir «conseqüències per a la seguretat i la salut» del personal.

Per saber si això es va complir o no, la Inspecció de Treball va parlar amb el president de la Junta de personal docent no universitari, Raúl Casado –representant, també, dels delegats de prevenció– i amb el director territorial del Departament d'Educació a Girona, Martí Fonalleras. Aquest, tal com s'explica a la resolució datada el 17 de juliol, va argumentar que el pla de reobertura dels centres es va acordar en l'àmbit autonòmic «i que no va tenir cap participació a escala territorial».

Un cop valorats els testimonis i la informació demanada, «es constata –diu la inspectora– que el Departament d'Educació no ha consultat les persones delegades de prevenció i, en conseqüència, ha impedit la seva participació efectiva amb relació a les mesures preventives» per la covid-19, en el que respecta al personal de les escoles i els instituts gironins.

Per aquest motiu, «es requereix» a la Conselleria que, ja que no ho va fer al juny, ara compleixi la Llei de prevenció de riscos laborals «a efectes de l'organització i funcionament dels centres educatius i els estudis del curs 2020-2021».