Trilla: «La desescalada havia de ser més lenta»

El cap d'Epidemiologia de l'hospital Clínic, Antoni Trilla, va reconèixer que hauria estat millor una desescalada «una mica més lenta». En declaracions a RAC1, va afirmar que això, sumat a un compliment estricte de les mesures de seguretat per part de tothom, hauria ajudat a «anar millor». «Ens hagués agradat que hi hagués hagut una mica més de temps amb la desescalada», va respondre en ser preguntat pel fet que Barcelona i Lleida van estar un dia en fase 3. D'altra banda, va constatar la tendència a «frenar» els contagis però va instar a esperar uns dies. El doctor també va avalar que Salut pugui prendre alguna mesura per evitar que grups es reuneixin al carrer durant la nit perquè pot «ajudar a controlar» el virus.

Trilla va explicar que quan abans s'obre la mobilitat i es reprenen els contactes, sempre que no es facin totes les coses bé, «és més fàcil que hi hagi contagis i per tant és possible que el virus tingui major facilitat per poder-se encomanar».

Tot i això, va reconèixer que no es podia mantenir el confinament total molt més temps i que era «necessari fer determinada oberura». «Que s'hagués pogut fer més lenta? Millor. Sembla que la decisió va ser fem-ho més ràpidament i això és el que tenim sobre la taula», va valorar.



«Calma tensa»

Pel que fa a la situació actual, va afirmar que hi ha una «calma tensa» i que a Barcelona hi ha bones notícies segons les dades de casos dels darrers dies però va insistir que aquestes són encara «provisionals». Trilla va afirmar que l'experiència de la pandèmia els ha fet aprendre que els números «són sempre difícils» i que hi poden haver retards en la notificació o actualitzacions. Per això, va fer una crida a la «prudència», tot i que les dades apunten que el número de casos «no ha anat específicament a l'alça». Per això, va instar a esperar a finals de setmana per acabar de veure la tendència. Pel que fa a les mesures del cap de setmana, creu que els resultats es veuran en una setmana.