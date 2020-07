El Banc dels Aliments de Girona rep 9.300 quilos de menjar de Mercadona

Frederic Gómez i Santi Mont al magatzem del Banc dels Aliments, on ahir es va entregar la donació.

El Banc dels Aliments de Girona ha rebut 9.300 quilos de menjar i productes d'higiene donats per la cadena de supermercats Mercadona. L'entrega del material es va fer ahir i el president de l'organització solidària, Frederic Gómez, va destacar que és benvingut «degut al fort increment de persones que reben aliments nostres amb motiu de la pandèmia»; un augment que va concretar en un 40% a les comarques gironines.

Entre els productes donats hi havia 11.910 unitats de pots de llenties cuites i 1.680 d'arròs, entre d'altres. Mercadona va recordar que aquest lliurament se suma als que realitza habitualment al Banc dels Aliments i als menjadors socials gironins amb els quals col·labora, com ara La Sopa, de Girona, o el servei del convent dels Franciscans a la Bisbal de l'Empordà. El director de Relacions Externes de l'empresa, Santi Mont, va agrair la feina d'entitats socials com el Banc dels Aliments.