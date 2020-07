Un ferit crític en un accident a la «carretera de la Vergonya» de Bescanó

Un noi jove va resultat ferit crític en un accident entre dos turismes a l'N-141e, coneguda com la «carretera de la vergonya». Una altra persona va ser ferida en estat lleu. La col·lisió entre els dos cotxes es va produir pels volts de dos quarts de set de la tarda, quan un dels vehicles va envestir l'altre lateralment per causes que s'investiguen. Els dos ferits van ser traslladats a l'hospital Trueta, el crític amb helicòpter del SEM i el lleu per via terrestre. La carretera va quedar tallada al trànsit en els dos sentits, de manera que els Mossos d'Esquadra van desviar la circulació per la C-63.