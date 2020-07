Una forta tempesta deixa 32,4 litres al Ripollès i calamarsa a la Garrotxa

Una forta tempesta va afectar ahir les comarques del Ripollès i la Garrotxa. L'estació meteorològica de Molló va registrar en mitja hora fins a 32,4 l/m2, segons el Meteocat. La pluja no va parar i a les 17 h ja s'havien acumulat 65,6l/m2 a la mateixa estació.

Més tard, la tempesta va castigar la Garrotxa, on es va mantenir activa durant tota la tarda encara que cap a tres quarts de set els xàfecs van començar a perdre intensitat. La borrasca, acompanyada de pedres de la mida d'una bola de jugar de la mainada i vent va deixar 11,6 l/m2 en 10 minuts a Olot i 10,7 l/m2 en 10 minuts a la Vall d'en Bas.



Calamarsa a Olot

A Olot, la tempesta va començar al voltant de les 15 h. L'aire doblegava els arbres i la pluja colpejava els parabrises dels cotxes que circulaven per la carretera de la Canya. L'aigua es va acumular als vorals de la via i va formar bassals des d'on s'elevaven cortines d'aigua al pas dels vehicles. Durant els moments de més intensitat hi havia poca visibilitat i alhora la pedra colpejava amb força els vehicles. Durant tota la tarda, es va mantenir el cel ennuvolat i va tronar. Alhora feia una xafogor molt forta. La previsió és que hi hagi una baixada de temperatures.