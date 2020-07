Girona és la província d'Espanya amb més delictes d'odi per habitant

Girona encapçala la llista de províncies que tenen la taxa més alta de delictes d'odi per cada 100.000 habitants d'Espanya. Se situa en 11,15. A més, l'índex gironí més que triplica la mitjana espanyola, que és de 3,6 delictes per cada 100.000 persones. Tarragona i Lleida ocupen el segon i tercer lloc de l'Estat. Tenen uns índexs de 8,08 i 8,05, respectivament.

Un estudi del Ministeri de l'Interior posa llum als casos de delictes d'odi detectats pels cossos policials durant el 2019 a tot Espanya. En total, van tractar 1.706 fets i en van resoldre 988 (57,9%). Les actuacions policials es van saldar en 590 detinguts o investigats. La major part dels fets denunciats van ser per un delicte d'odi relacionat amb la ideologia (596) o el racisme/xenofòbia (515).

A les comarques gironines es van conèixer 86 fets relacionats amb delictes d'odi durant el 2019, que van afectar 94 víctimes. D'aquí van néixer diverses investigacions que van culminar amb l'esclariment de 36 casos i amb 20 detinguts o investigats.

La ideologia (58 casos) també ocupa el primer lloc del rànquing gironí dels casos de delictes d'odi tractats pels cossos policials. Cal recordar que Catalunya està immersa des de fa uns anys en una situació que ha generat un increment de denúncies d'aquests tipus. L'independentisme català i els moviments contraris han estat claus en el ressorgiment d'aquests fets. En total, hi ha hagut 57 víctimes de delictes d'odi relacionats amb la ideologia a Girona.

El segon lloc de la llista l'ocupen, però a força distància, les denúncies per racisme i xenofòbia (16). Per últim, hi ha els casos denunciats per rebuig a una orientació sexual o de gènere (8).

L'estudi del Ministeri de l'Interior també posa el focus en l'evolució dels delictes d'odi a la província. S'observa un increment exponencial des que hi ha dades públiques. El 2019 se'n van registrar 86 casos però el 2015, només 15.

També es pot realizar una anàlisi a escala de tot l'Estat sobre qui hi ha darrere d'aquests delictes. El perfil de l'autor d'un delicte d'odi és el d'un home d'entre 18 i 40 anys, que se'l deté principalment per lesions i amenaces. Se l'acusa sobretot de delictes relacionats amb el racisme o la xenofòbia, anar en contra d'una ideologia o d'una orientació sexual.

Les víctimes en canvi tenen un perfil una mica diferent. Si bé també són homes, la seva franja d'edat va dels 26 als 40 anys. També hi ha menors que pateixen aquestes figures delictives però només són el 6,7% del total de les victimitzacions.

En cas que la víctima sigui una dona, l'estudi revela que pateixen per temes relacionats amb el racisme o la xenofòbia, mentre que els homes ho són sobretot per ideologia.



Internet i les xarxes socials

La xarxa s'ha convertit en un dels espais on els delictes d'odi estan agafant cada vegada més presència. Durant l'any passat 204 casos dels tractats a Espanya van tenir aquest denominador comú.

Les xarxes socials i internet van servir per amenaçar, injuriar o discriminar algunes persones ja sigui per la seva ètnia, condició sexual o pensament, entre d'altres. Són unes eines que permeten cometre ciberdelictes sense que sovint la persona s'hagi d'identificar i, per tant, actua des de l'anonimat.

Per frenar els delictes d'odi hi ha diverses campanyes en marxa ja sigui des del Ministeri de l'Interior o des dels cossos policials desplegats a la demarcació.

Una d'aquestes va començar l'any passat a la ciutat de Girona en forma de prova pilot. Els Mossos han format joves d'ESO i batxillerat de l'institut Sobrequés perquè identifiquin situacions i ajudin les víctimes. És un projecte únic a Espanya i només existeix a Alemanya i al Regne Unit. Serveix sobretot per detectar situacions abans que s'agreugin i hagin d'arribar a mans de la policia.

