Un jurat popular jutjarà el detingut per l'assalt violent i la mort d'una anciana de Sant Jordi Desvalls

L'Audiència de Girona ordena que un jurat popular jutgi el detingut per entrar a robar en una casa de Sant Jordi Desvalls i colpejar una dona de 91 anys el 25 de novembre passat. La víctima va morir un mes després de l'atac. El fiscal qualifica els fets com un robatori violent en concurs amb un homicidi per imprudència o lesions amb resultat de mort i el jutjat va acordar incoar procediment abreujat. La família de la víctima ho va recórrer a l'Audiència perquè considerava que podria ser autor d'un homicidi o d'un assassinat. El tribunal li dona la raó i conclou que "no es pot descartar que qui pega una senyora de 91 anys fins a fer-li perdre la consciència, fàcilment pot haver contemplat la possibilitat que els cops li provoquin la mort".

El detingut per l'assalt violent i la mort d'una anciana de 91 anys de Sant Jordi Desvalls s'asseurà al banc dels acusats de l'Audiència de Girona davant un jurat popular. El tribunal de la secció tercera ha estimat un recurs interposat per l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Jordi Colomer, que sostenia que l'arrestat podia ser autor d'un delicte d'homicidi o d'assassinat.

Segons la resolució de l'Audiència de Girona, "no és pot sinó donar la raó al recurrent" perquè l'anàlisi de les proves "evidencia que no es pot descartar, amb la seguretat necessària, que els fets constitueixin un delicte d'homicidi o d'assassinat".

En nom de la família de la víctima, Colomer va recórrer la interlocutòria del jutjat d'instrucció 4 de Girona que, atenent a la petició del fiscal Enrique Barata, va resoldre incoar procediment abreujat per un delicte de robatori amb violència en casa habituada i un delicte d'homicidi per imprudència greu. Això implicava que el cas el jutgés un tribunal professional en comptes d'un jurat popular.

L'acusació particular esgrimia que, tot i que la víctima va morir un mes després de l'atac, l'autòpsia va concloure que es tractava "d'una mort violenta". "La principal causa de la mort és l'hemorràgia secundària a un traumatisme cranioencefàlic", argumenta l'acusació particular.

El tribunal apunta que les fotografies aportades a la causa "fan palesa la possible relació entre els cops rebuts durant el robatori i la seva posterior hemorràgia cerebral". Una relació entre l'agressió i la defunció que, segons l'Audiència, també corrobora un informe mèdic del mateix dia dels fets que recull que, com a conseqüència dels cops, la víctima va arribar a perdre la consciència.

A més, la interlocutòria de l'Audiència de Girona considera que també hi ha indicis que apunten que el detingut podia ser conscient que atacant una dona de 91 anys li podia "provocar la mort": "La tesi de l'acusació particular sobre l'existència del dol, almenys eventual, no es pot descartar a priori".

Per tots aquests arguments, la secció tercera de l'Audiència de Girona estima el recurs, revoca la interlocutòria del jutjat d'instrucció i ordena continuar la causa pels tràmits del procediment del tribunal del jurat.



Detingut al desembre

El robatori va tenir lloc cap a dos quarts de quatre de la tarda del 25 de novembre passat quan el lladre va entrar per una finestra a casa de la víctima. Segons la investigació, un cop dins, va propinar diversos cops a la cara a l'anciana, que en aquell moment estava asseguda al sofà del menjador. Quan la víctima va quedar estesa a terra, el lladre li va arreplegar la bossa de mà i va regirar la casa, d'on es va endur 800 euros en efectiu i joies valores en 645 euros.

La víctima va ingressar a urgències a l'hospital Trueta i va estar hospitalitzada fins el 3 de desembre, quan la van traslladar a un centre sociosanitari. Va morir el 23 de desembre.

Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació que va culminar l'1 de desembre amb la detenció del sospitós, un jove de 19 anys, de nacionalitat marroquina i amb domicili a Salt. Segons va transcendir en el moment de la detenció, l'arrestat va arribar a acumular set antecedents quan era menor d'edat.