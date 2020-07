L'hospital de Figueres té vuit ingressats pel virus i dos crítics

L'hospital de Figueres té vuit persones ingressades per covid-19 i 6 més en estat greu, segons les últimes dades confirmades per la Fundació Salut Empordà. Es tracta de l'hospital amb més llits ocupats amb pacients contagiats amb el virus, i també el que té més sanitaris de baixa per aquesta malaltia, quatre en total. En canvi, no n'hi ha cap de sospitós. Per darrere de l'Alt Empordà hi ha l'hospital Josep Trueta i el Santa Caterina, que tenen quatre casos cadascú i dos pacients crítics a l'UCI, respectivament. En el cas del Trueta hi ha dos professionals amb coronavirus, i deu més estan aïllats preventivament. En canvi, a l'hospital de Salt no hi ha cap sanitari infectat però sí que n'hi ha quatre que estan aïllats.

La resta d'hospitals manté des de fa diverses setmanes dades molt baixes d'hospitalitzats i de personal afectat. És el cas de l'hospital d'Olot, que manté un ingressat amb coronavirus i un professional de baixa. Dos més estan aïllats. Al centre hospitalari de Campdevànol hi ha un ingressat i cap professional infectat.

Ni Palamós ni Blanes tenen ingressos amb coronavirus ni personal de baixa. En canvi, hi ha tres professionals afectats en centres d'atenció primària de l'ICS, i tres més estan aïllats. Al conjunt de la Regió Sanitària hi ha 20 ingressats i sis persones a l'UCI. A més, hi ha 12 sanitaris positius i 21 aïllats.