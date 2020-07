L'ordenança de circulació d'Olot equipara els patinets als vehicles

Davant de l'augment de l'ús dels patinets elèctrics i les bicicletes, l'Ajuntament d'Olot, en el ple d'ahir vespre, va aprovar un seguit de modificacions de l'ordenança municipal de circulació. Els canvis van tirar endavant amb els vots a favor de JuntsxCat, ERC i el PSC i l'abstenció de la CUP.

«L'Ajuntament ha reordenat la seva ordenança de circulació per dir allò que es pot fer i allò que no es pot fer amb un patinet elèctric (BMP) o una bicicleta», va explicar el regidor de Mobilitat, Jordi Güell. Va ressaltar que una persona que vagi amb patinet o amb bicicleta té la mateixa condició de conductor que el xofer d'un camió de gran tonatge. O sigui, ha de conèixer i respectar les normes de trànsit. El regidor Jordi Güell va recordar que es tracta d'una aprovació inicial.

Així, a partir de l'aprovació definitiva les persones conductores de bicicletes menors de setze anys hauran de portar casc de protecció. Les bicicletes hauran de circular per la calçada, preferentment pels carrils bici establerts, a una velocitat màxima de 30 quilòmetres per hora i no podran transitar pel nucli antic de la ciutat en els dies de mercat, fires o festivitats que generin aglomeracions.

La nova normativa estableix que, a grans trets, els conductors d'aquest mitjà de transport tenen prioritat respecte als vehicles de motor però no poden circular en paral·lel més de dues bicicletes i hauran de respectar la preferència de pas dels vianants. Els menors de dotze anys podran circular amb bicicleta per les voreres si van acompanyats d'un major d'edat.

D'altra banda, i sobre la base de la normativa sectorial de trànsit, els conductors de patinets elèctrics caldrà que tinguin més de setze anys, hauran de dur casc de protecció homologat i fer-ho pels carrils bici establerts a un màxim de 30 quilòmetres per hora. Com en el cas de les bicicletes, els patinets elèctrics no podran transitar pel barri antic d'Olot els dies de mercat, fires o festivitats. Els conductors de patinet podran circular per la calçada en zones marcades a 30 quilòmetres per hora. La idea és que ben aviat l'Ajuntament reordeni les velocitats de circulació per Olot. Tampoc podran viatjar dues persones en un sol patinet. Tant per patinets com per bicicletes, s'estableixen un seguit de sancions per aquells conductors que incompleixin amb les normatives i mesures.



Nou hipermercat

En el mateix ple, l'Ajuntament va aprovar de manera inicial modificar els límits de la trama urbana consolidada entre l'avinguda Països Catalans (zona Mas de Xeixàs) i l'avinguda Països Catalans davant de la rotonda d'accés a l'hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. La modificació permetrà la venda de dues parcel·les de propietat de l'Incasol. Segons va explicar l'alcalde, Josep Berga (JuntsxCat) el benefici de la venda de les parcel·les serà destinat per fer pisos a can Jombi.

L'acord va tirar endavant amb els vots a favor de JuntsxCat, l'abstenció d'ERC i el vot en contra del PSC i la CUP. En el debat, el regidor, Lluís Riera (CUP) va criticar la creació d'un nou hipermercat en una zona que ja n'hi ha molts. També va apuntar que, segons el seu criteri, la combinació entre asfalt, cotxe i gran superfície comercial és un model caduc. Va considerar que aporten llocs de treball precaris i comerç de menjars processats embolicats amb plàstics. «No és el present, ni és el futur», va dir.

Josep Guix (PSC) va recordar que, abans del 2015, Olot tenia de 10.000 m2 de grans superfícies comercials i ara en té 16.000. Va apuntar que els 6.000 m2 nous estan a la part de la ciutat situada entre l'hospital.

Josep Quintana va condicionar el vot del seu grup a la destinació dels diners de la venda. Quan l'alcalde li va aclarir que es destinaran a la creació d'habitatge, Quintana va decidir l'abstenció del seu grup.



Dissolució d'organismes

Va aprovar de manera inicial la dissolució dels organismes autònoms: Institut Municipal d'Educació i Joventut (IMEJO), l'Institut Municipal de Cultura (IMCO), i l'Institut Municipal d'Esports i Lleure (IMELLO). També van acordar l'ordenació de les obres d'urbanització d'un tram del carrer Narcís Paulís així com aprovar els preus públics de l'Escola Municipal d'Expressió i de l'Institut Municipal d'Educació i Joventut d'Olot per al curs 2020-21 i els dies festius locals pel 2021.