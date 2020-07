Mor al Trueta el ferit crític de l'accident d'ahir a la «carretera de la Vergonya» de Bescanó

El jove que va resultar ferit crític ahir en un accident de trànsit a la «carretera de la Vergonya» de Bescanó ha mort aquesta nit a l'hospital Josep Trueta.

La víctima mortal era A.L.A.,un jove de 19 anys de la Cellera de Ter.

No ha pogut superar les ferides que li va deixar el sinistre viari. Els Mossos d'Esquadra de Trànsit investiguen les causes del succés, que va consistir en una col·lisió per envestida entre dos turismes.

A conseqüència de l'impacte, un dels conductors va resultar ferit crític i va ser traslladat a l'hospital Trueta i el de l'altre turisme va resultar ferit lleu.

Amb aquesta nova víctima mortal, ja són tretze les persones que han perdut la vida en un sinistre viari a la província de Girona durant aquest any. Aquí hi ha comptabilitzats tant els morts en vies urbanes com interurbanes.

L'accident mortal de Bescanó va succeir ahir a la tarda pels volts de dos quarts de set i arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Quant a l'afectació viària, la carretera es va tallar en els dos sentits de la marxa i es va desviar la circulació per la C-63. L'N-141e es va reobrir finalment quan faltaven nou minuts per les deu de la nit.

A tot Catalunya ja són 58 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segones les dades provisionals del Servei Català de Trànsit.