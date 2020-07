Una persecució de por a la carretera de la Vergonya

Quan en Roger i la seva família tornaven dissabte passat a la nit a casa seva a Brunyola, no s'esperaven acabar el dia a la comissaria d'Anglès. Ell era al volant de la furgoneta i la seva companya viatjava al seient de darrere amb el seu fill de nou mesos. Conduïen en direcció a Anglès per l'N-141e, coneguda popularment com la «carretera de la Vergonya», quan, a l'altura de Bescanó, un cotxe negre se'ls va enganxar al darrere. Segons la versió de la família, el conductor els va avançar bruscament; per avisar-lo de la seva imprudència, li van fer llums des de la furgoneta.

Lluny d'acovardir-se, el jove va reaccionar «desproporcionadament»: va frenar en sec i va obligar la furgoneta a aturar-se de forma sobtada. En reprendre la marxa, el conductor va envair el carril contrari al voltant del cotxe negre i es va situar en paral·lel a la família. Des de dins del vehicle els increpava. Al llarg de les corbes de Vilanna, el jove va mantenir el seu comportament temerari mentre feia llums i tocava la botzina, una situació de «molt risc» perquè la «carretera de la Vergonya» només té un carril per cada sentit. Des de la furgoneta, «amb por i angoixa», la parella d'en Roger va trucar al 112, que li van assegurar que avisarien els Mossos. Tanmateix, no va arribar cap patrulla a la zona ni es va alertar la Policia Local d'Anglès, es queixa.

Per uns instants, el cotxe negre va accelerar i des de la furgoneta el van perdre de vista, però per poc temps, perquè el jove s'havia aturat uns metres més endavant i els esperava, fora del cotxe, brandant una ampolla. En Roger no té clar si finalment els la va llençar o no perquè va aprofitar per accelerar i deixar enrere el seu perseguidor.

La família va entrar al poble i va quedar aturada al «semàfor d'Anglès», davant del bar «Uri's», a la incorporació amb la carretera de Santa Coloma. Quan es pensaven que ja l'havien perdut, el cotxe negre va tornar a situar-se darrere seu. El jove va baixar del vehicle i es va dirigir cap a ells «amb una actitud amenaçadora».

Els testimonis del local, amb qui la família va poder contactar gràcies a una publicació a Facebook i Twitter, els van assegurar que el noi semblava «alterat» i «fora de si». Aleshores, en Roger no va dubtar i, tot i que el semàfor continuava en vermell, va prémer l'accelerador fins a arribar a la comissaria d'Anglès. Inicialment, el jove encara no es va donar per vençut, però quan va intuir la destinació de la furgoneta, va desistir.

L'endemà, diumenge, la família va anar a la comissaria dels Mossos a Santa Coloma de Farners per denunciar els fets. Segons el cos policial, tenien l'opció de posar dues denúncies, una per amenaces i l'altra per infraccions de trànsit, però també els van advertir que en cas d'optar per aquesta via, el jove rebria les seves dades personals.

A més, tot i comptar amb testimonis i les possibles gravacions de càmeres properes a la carretera, el procés judicial seria llarg i no garantia que en Roger i la seva família no es tornessin a creuar amb ell. «Que s'oblidi de nosaltres», desitjava en Roger. «Els ciutadans no ens sentim protegits. Uns fets com aquests s'haurien de castigar, però la justícia no està preparada», va expressar.

Gràcies als contactes al poble, van poder esbrinar la identitat del jove conductor, que viu en una localitat de la zona. Per això, en Roger vol contactar amb el seu entorn familiar i laboral per fer-li saber la gravetat de les seves accions, però no emprendrà accions legals contra ell, a condició que es comprometi a «deixar-nos en pau».