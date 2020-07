Es queixen de falta de places de primer d'ESO a l'institut la Garrotxa

Famílies empadronades a Riudaura i d'altres localitats de la rodalia d'Olot s'han queixat del fet de no haver obtingut plaça de primer ESO per als seus fills a l'institut la Garrotxa.

Els pares asseguren que l'institut la Garrotxa és el que els correspon per distància. Apunten el cas d'una família nombrosa empadronada a Riudaura que no ha obtingut plaça per al seu fill a l'IES Garrotxa i els han atorgat plaça a l'IES Montsacopa, molt lluny de Riudaura. A més, es queixen del fet que no hi ha oferta de transport públic escolar per aquest institut.

Van posar una reclamació a l'Institut Municipal d'Educació i els han respost que ho comunicaran a Ensenyament. Afirmen que hi ha una vintena de famílies en la mateixa situació.

L'Ajuntament ha indicat que les reclamacions han d'anar dirigides a Ensenyament.