Tarda de fortes tempestes a les comarques gironines

La previsió de pluges i tempestes intenses a les comarques gironines s'ha complert. A primera hora de la tarda les precipitacions s'han iniciat al Pirineu oriental. Des del Ripollès, el front tempestuós ha avançat cap a la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès i el Baix Empordà.



S'han registrat xàfecs de molta intensitat en pocs minuts en municipis com la Vall d'en Bas, Sant Pau de Segúries (on ha caigut pedra de la mida d'una avellana grossa), Anglès o Girona, on el xàfec ha provocat inundacions i problemes de trànsit en alguns carrers de la ciutat.



Aquestes són les precipitacions acumulades (en litres per metre quadrat) fins les 18 h:



La Vall d'en Bas 19,8

Anglès 19,1

Olot 18,1

Girona 16,2

Vilobí d'Onyar 12,5

Molló - Fabert 12,2

Sant Pau de Segúries 11,5

Fornells de la Selva 9.3

Tempesta forta a Setcases pic.twitter.com/mPYY99BTL6 — Elpito meteo (@MeteoElpito) July 24, 2020

En aquesa captura de pantalla del radar meteorològic es poden veure els nuclis de precipitació al Ripollès, Garrotxa i Gironès a les 17 hLes pluges han fet desplomar la temperatura en pocs minuts. A la ciutat de Girona, els termòmetres han passat de més de 30 graus a menys de 20.De cara a dissabte i diumenge, el temps serà plenament estival, amb sol i temperatures a l'alça. Aquesta és la previsió per al cap de setmana: