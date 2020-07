Tres lladres entren en una casa armats i lliguen l'amo a Olot

Zona de les Tries on van tenir lloc els fets.

Els Mossos d'Esquadra busquen tres encaputxats que aquest dissabte van assaltar a punta de pistola i van lligar un home al seu domicili de la ciutat d'Olot. Li van robar una gran quantitat de diners i després van fugir. La policia sospita que l'assalt violent podria estar relacionat amb un deute relacionat amb el tràfic de drogues, però s'investiga.

Els fets es van produir la nit de dissabte, pels volts de quarts de dotze de la nit, en un pis de la carretera de les Tries, una de les entrades de la ciutat. Els tres encaputxats van entrar al domicili, un d'ells anava armat amb una pistola i els altres dos, amb ganivets.

Van amençar l'home amb l'arma de foc i les armes blanques. El van lligar amb els cables d'un ordinador que hi havia al domicili i li van reclamar on tenia diners. L'home es va resistir i el van ferir després de colpejar-lo diverses vegades. Finalment, els tres homes van aconseguir una gran quantitat de diners -no ha transcendit el total. També li van robar un telèfon mòbil i algun objecte de valor.



Diners i mòbil

Un cop van obtenir el botí desitjat, els tres encaputxats van deixar la víctima lligada a casa seva i van fugir. Per fer-ho, van marxar amb un cotxe de color negre que tenien aparcat al final de la carretera de les Tries, una de les entrades d'Olot i que té sortida cap a l'autovia, cosa que va poder facilitar la ràpida sortida dels lladres.

La víctima, per la seva banda, va aconseguir deslligar-se i va alertar el telèfon 112 d'emergències. A l'arribada dels Mossos d'Esquadra i el SEM va ser atès de les ferides que presentava, per les quals no va necessitar hospitalització.

La víctima va presentar denúncia i va relatar a la policia com havia succeït tot. Els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació i aquest assalt violent sospiten que pot estar relacionat amb el narcotràfic. En tancar l'edició d'aquest diari, encara no s'havien localitzat els tres assaltants.

Segons va explicar la víctima a la policia, els assaltants parlaven en castellà i serien d'origen africà.



Segon assalt en un mes

Es dona el cas que el mes passat es va produir un altre assalt violent a la ciutat d'Olot. Concretament, la mitjanit del 10 de juny tres lladres van assaltar un veí d'Olot a casa seva, el van amenaçar amb armes de foc i el van apallissar. La víctima es va resistir a ser lligada i va acabar ferida i ingressada a l'hospital d'Olot.

La Unitat Territorial d'Investigació (UTI) està a càrrec dels dos últims assalts violents que han castigat la ciutat d'Olot i busquen els assaltants. De moment, no es pot descartar que els autors dels dos assalts violents puguin ser els mateixos.