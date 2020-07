El 64 per cent de les persones que van a centres de gent gran senten soledat

El 64,1% de les persones que assisteixen als centres de gent gran a Catalunya senten soledat, segons un estudi de la Fundació la Caixa. En el conjunt de l'Estat, la xifra ascendeix al 68,5%, del qual el 53,7% es correspon a soledat moderada, el 10,3% greu i el 4,5% molt greu.

La dada de Catalunya s'extreu d'una mostra de 4.450 usuaris dels 192 centres propis i adherits en conveni amb les administracions públiques, entitats i centres del programa «Gent Gran» de la fundació. L'estudi determina que la soledat social, que és la manca de connexió social i relacions de suport, és lleugerament més gran que la soledat emocional, que són els sentiments d'abandó, buidor i absència de persones estimades.



Un sentiment creixent

La soledat emocional augmenta a mesura que la persona es va fent gran. Pel que fa al gènere, afecta a homes i dones de manera similar: el 66% dels homes i el 69,4% de les dones pateixen soledat. Tot i això, la manera d'experimentar-la i viure-la té alguns matisos. Per exemple, en els homes es caracteritza per un dèficit relacional focalitzat en l'absència de persones amb les que relacionar-se i, especialment en una manca de relacions de confiança.

En canvi, en les dones, s'hi afegeixen sentiments de buidor i abandó, amb matisos essencials d'una soledat més complexa. Les persones casades són les que refereixen menys soledat, mentre que les viudes són les que més, amb diferències al voltant del 10%. Tot i això, no hi ha un patró clarament definit de més o menys soledat pe fet de viure sol o acompanyat.

D'altra banda, com més baix és el nivell educatiu més gran és la soledat emocional. Malgrat aquesta sensació d'estar sols, al voltant del 65% de les persones manifesten que estan satisfetes amb la seva vida i que viuen una vida amb sentit i significat; hi ha un 33%, però, que no ho creu.