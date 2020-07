La Creu Roja reforça el suport laboral davant la crisi per la Covid

L'impacte social, econòmic i laboral de la Covid-19 ha deixat curts els reforços prevists per la Creu Roja fins al desembre, de manera que ha anunciat una ampliació de recursos per fer front al «previsible increment de les situacions de precarietat». Per aquest motiu, l'organització ha reforçat les seves accions per millorar l'accés a la feina i manté les mesures d'assistència bàsica, com són el repartiment de menjar i de béns bàsics.

Fins ara, la Creu Roja a Girona ha donat 50.100 respostes a necessitats de persones però, davant el seu augment, està adaptant la seva resposta a la crisi del coronavirus per poder assistir totes les demandes que està rebent.

El coordinador gironí de l'entitat, Jordi Martori, va explicar que la seva resposta al territori «ha anat evolucionant segons les necessitats de la població: hem informat sobre pautes de salut, hem atès necessitats bàsiques i acompanyat o facilitat les gestions de les persones, i ara treballem l'accés als seus drets bàsics».

El Pla de Creu Roja davant la Covid-19 preveu accions integrals que inclouen l'emergència o l'auxili –amb els albergs de Girona, Figueres i Lloret de Mar–; l'atenció sanitària –amb més de 15.000 activitats informatives i de prevenció, l'entrega de 1.265 medicaments o productes de farmàcia i higiènics i mig miler d'accions de suport–; l'educació, amb 416 activitats de capacitació i de seguiment educatiu; la inclusió social, àmbit en el qual s'han lliurat més de 1.900 productes alimentaris i 1.400 targetes per comprar menjar o les prop de 20.000 mobilitzacions per assistències, acompanyament per fer gestions o compres; el suport psicosocial o la millora de l'accés a l'ocupació –amb 427 gironins atesos, més de 6.900 intermediacions amb empreses i la inserció laboral de 65 persones des de l'inici de la pandèmia–, entre d'altres.

La millora de l'ocupació és una de les prioritats de la Creu Roja a partir d'ara perquè «s'estan incrementant les necessitats vinculades amb la pèrdua d'ocupació», va explicar Martori; motiu pel qual, va afegir, «ens estem bolcant en accions d'informació, orientació i capacitació». «La situació en què han quedat les famílies requereix una atenció i un treball continuat en el temps», va remarcar.