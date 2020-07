Denunciat per perdre una barca a l'autopista, a Sant Julià de Ramis

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 27 anys i veí de Camallera com a suposat autor de diverses infraccions del Reglament General de Circulació, de Vehicles i de Conductors. Els fets van ocórrer el passat 22 juliol, quan l'home va punxar la roda del remolc on portava una barca i, com a conseqüència, va perdre la barca enmig de l'autopista a Sant Julià de Ramis.

En arribar al lloc dels fets, els agents van comprovar que el conductor no disposava del permís per portar remolcs pesants i tant el vehicle com l'accessori no tenien l'assegurança ni la ITV en vigor. De fet, l'home no portava cap documentació perquè no els havia matriculat mai.

Els fets es remunten al passat dimecres a l'autopista AP-7 -al seu punt quilomètric 51.5 en sentit nord-, on els agents van ser alertats que hi havia una barca al mig de la via, a causa d'un accident. En arribar al lloc, els Mossos van trobar l'embarcació al mig de l'autopista juntament amb un turisme i el seu remolc accidentat. Les primeres impressions apuntaven a la punxada de la roda del remolc com a causa d'un accident previ del turisme i el remolc amb la tanca biona, un fet que hauria provocar que la barca caigués a la via.

Els agents van restringir la circulació i van senyalitzar la zona per evitar posteriors col·lisions, mentre gestionaven una grua per retirar la barca i el vehicle del lloc.

En identificar el conductor, els agents van veure que l'home no disposava del permís de conduir per portar remolcs pesants.

A més, quan van fer gestions amb l'assegurança, els agents van veure que ni el vehicle ni el remolc no en tenien cap de contractada.

En repassar la documentació dels vehicles van constatar que el cotxe tampoc tenia la ITV en vigor i el remolc que transportava la barca mai havia estat matriculat. Per aquest motiu, no tenia ni placa de matrícula ni tampoc fitxa tècnica.

Els Mossos van restablir la circulació i van denunciar administrativament el conductor del turisme com a presumpte autor d'una infracció administrativa per circular amb un remolc pesant sense tenir l'autorització preceptiva, per conduir un vehicle sense assegurança ni ITV i circular amb un remolc sense assegurança i sense haver estat mai matriculat.