El Govern francès recomana no venir a Catalunya i perilla el turisme a Girona

El primer ministre francès, Jean Castex, va desaconsellar ahir als francesos que vagin a Catalunya pels rebrots de COVID-19. Davant una situació sanitària «degradada», Castex va dir que les autoritats franceses estan «en discussió» amb les espanyoles i les catalanes perquè «vigilin que el flux d'Espanya a França sigui el més limitat possible». En una visita a l'aeroport de Roissy, Castex va dir que hi haurà una «gran vigilància» a la frontera per «protegir els ciutadans».

Com a conseqüència, el sector turístic gironí acusa les autoritats franceses de fer una «campanya brutal» contra Catalunya per evitar que sigui la destinació escollida per passar aquestes vacances i aconseguir augmentar el turisme interior. El president de la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona, Antoni Escudero, va assegurar que ja és «històric» que intentin retenir el turisme francès però va afirmar que enguany «s'ha elevat a l'enèsima potència» perquè a França «també els falta turisme».

Escudero va subratllar que els francesos «solen ser més obedients» i fan «més cas» a les autoritats. De fet, va remarcar que el sector ja ha notat una davallada de turistes francesos des que es van aplicar restriccions a Figueres i Vilafant i va sostenir que encara es podria accentuar més per les declaracions del primer ministre francès.

Segons Antoni Escudero, perdre el client francès seria «una hecatombe» per al sector. La federació confia que els rebrots de COVID-19 no es tradueixin en un tancament de la frontera: «Si es tanca, ja podem plegar tots». El president va remarcar que el turisme nacional no és suficient per «mantenir la infraestructura hotelera» i espera que, tot i la situació, els visitants continuïn triant les comarques gironines com a destinació de vacances.

Pels comerciants de Figueres les declaracions de Castex no són res més que «una altra pedra al camí». El seu president, Frederic Carbó, lamenta les recomanacions del primer ministre francès, si bé no creu que siguin l'avantsala d'un tancament de la frontera amb França.Carbó recorda que a Figueres ja s'han pres moltes mesures per rebaixar el nombre de contagis i considera que barrar el pas entre països «no serviria de res». El president dels comerciants de Figueres va deixar clar que «tiraran endavant malgrat les dificultats» i va considerar que Castex «escombra cap a casa». «Aquí tenim el que tenim, però, com estan ells?», es preguntava Carbó.



Recomanació «deslleial»

La presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà (CCAE), Sònia Martínez, veu «temerària i deslleial» la recomanació que ha fet el primer ministre de França, Jean Castex, de no viatjar a Catalunya i ja ha deixat clar que «demanaran explicacions». «No només és dolent per a l'Alt Empordà, sinó per a tota la demarcació», advertia Martínez. La presidenta del consell va remarcar que la UE no s'ha pronunciat en aquest sentit i va recordar que la situació de la pandèmia està «millorant» i més després d'haver pres mesures més restrictives. Per tot plegat, va exigir als governs català i espanyol que demanin explicacions sobre les declaracions de Castex.

Per altra banda, el Govern de Bèlgica va ampliar la seva recomanació de quarantena a turistes que tornin de les autonomies d'Aragó, Catalunya, Extremadura, la Rioja i el País Basc. A més, va decidir que els turistes que tornin de les les províncies d'Osca i Lleida hauran de fer quarantena obligatòria.