Jurat popular per al cas de l'assalt i homicidi d'una anciana de Sant Jordi

L'Audiència de Girona ordena que un jurat popular jutgi el detingut per entrar a robar en una casa de Sant Jordi Desvalls i colpejar una dona de 91 anys el 25 de novembre passat. La víctima va morir un mes després de l'atac. El fiscal qualifica els fets com un robatori violent en concurs amb un homicidi per imprudència o lesions amb resultat de mort i el jutjat va acordar incoar procediment abreujat.

La família de la víctima ho va recórrer a l'Audiència perquè considerava que podria ser autor d'un homicidi o d'un assassinat. El tribunal li dona la raó i conclou que «no es pot descartar que qui pega una senyora de 91 anys fins a fer-li perdre la consciència, fàcilment pot haver contemplat la possibilitat que els cops li provoquin la mort».

El tribunal apunta que les fotografies aportades a la causa «fan palesa la possible relació entre els cops rebuts durant el robatori i la seva posterior hemorràgia cerebral». Una relació entre l'agressió i la defunció que, segons l'Audiència, també corrobora un informe mèdic del mateix dia dels fets que recull que, com a conseqüència dels cops, la víctima va arribar a perdre la consciència.

El 25 de novembre l'acusat va entrar a la casa de la víctima. Un cop dins, va propinar cops a la cara a l'anciana, que estava asseguda al sofà del menjador. Quan la víctima estava a terra, el lladre li va arreplegar la bossa de mà i es va endur 800 euros en efectiu i joies de la casa. La víctima va ingressar a urgències al Trueta i va estar hospitalitzada fins al 3 de desembre, quan la van traslladar a un centre sociosanitari, on va morir el 23 de desembre.