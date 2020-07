Més de 6.200 gironines van demanar ajuda el 2019, el 34,6% per violència masclista

Més de 6.200 gironines van recórrer l'any passat a algun servei d'atenció a les dones de la Generalitat i més d'una tercera part, el 34,6%, patien alguna situació de violència masclista. D'aquestes 2.142 dones, més d'un miler eren del Baix Empordà, un nombre que supera amb escreix els registres de les altres comarques de la demarcació: el 2019, hi van acudir més usuàries que en cap altra (3.789), el nombre d'atencions és el més alt de Girona (13.695) i, de tots els casos, 1.036 eren per agressions, també la xifra més elevada.

En volum d'activitat tant a la xarxa de serveis d'informació i atenció (SIAD) com a les oficines de l'Institut Català de les Dones (ICD), al Baix Empordà li segueixen el Gironès i la Selva. Ara bé, tot i que en aquesta última comarca es van atendre menys dones que al Gironès –699 per 865–, a la Selva es van fer més atencions –2.946 per 2.735. En ambdós territoris, però, gairebé la meitat de les usuàries patien agressions per raó de gènere.

Ara bé, si aquestes comarques sobresurten pels números absoluts, el Ripollès ho fa per la incidència de la violència masclista perquè prop del 84% de les dones que van acudir a un SIAD eren víctimes d'algun tipus d'agressió: 69 de 83.

En percentatge, l'Alt Empordà és el segon territori gironí on la violència va tenir més pes l'any passat, ja que el 51,5% dels casos atesos es devien a aquest fet.



Desigualtats accentuades

Aquesta informació es recull en l'informe anual sobre la Xarxa de serveis d'informació i atenció a les dones de Catalunya i de les oficines de l'ICD, que es van analitzar en l'últim ple de l'Observatori de la igualtat de gènere, celebrat dimecres. Aquesta sessió va valorar, especialment, de quina manera «s'han accentuat les desigualtats en molts àmbits de la societat i en particular les de gènere» durant la pandèmia de la Covid-19, tal com va explicar la presidenta de l'Institut Català de les Dones i de l'Observatori, Laura Martínez.

Al conjunt de Catalunya, al llarg del 2019 es van atendre 23.503 dones –el 26,4 per cent de les quals, a les comarques de Girona– i se'ls va oferir 87.058 serveis diferents. L'anàlisi de les dades mostra que el 24,7% van necessitar ajuda perquè patien violència masclista, el 21,4% van rebre assessorament psicològic i el 19,8%, legal.

Pel que fa a les dones que van rebre suport perquè estaven vivint una situació violenta, en el 37,3 per cent dels casos aquesta era de tipus psicològic; mentre que un altre 27,9% de les consultes tenien a veure amb agressions múltiples i un 27,5%, amb un entorn de violència psicològica i física; un 4,8 per cent de les usuàries d'aquests serveis van denunciar violència sexual i un 1,7%, matrimonis forçats.