Olot contracta un préstec d'1,5 milions per a l'Espai Cràter olot

L'Ajuntament d'Olot, en el seu últim ple, va aprovar demanar una pòlissa d'1,5 milions d'euros per a l'Espai Cràter. Es tracta d'una fórmula de finançament destinada a avançar l'import de les ajudes dels Fons de Desenvolupament Regional Europeu FEDER. L'Espai Cràter està pressupostat en uns 4,2 milions d'euros, dels quals 1,8 milions són finançats per fons europeus. La Diputació hi posa 1.000.000 d'euros i el Pla de Foment Turístic, 600.000 euros.

La voluntat és complir amb els pagaments sense que les finances municipals quedin afectades. El préstec va ser aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern de JuntsxCat i en contra d'ERC i CUP.

La regidora d'Hisenda, Montserrat Torras, va explicar que l'Ajuntament va escollir entre dues ofertes, una de CaixaBank i una de Cajamar. Va explicar que per a una pòlissa d'1,5 milions a tres anys, CaixaBank va presentar una oferta a un 0,49% d'interès, mentre que Cajamar en va presentar una altra al 0,50%. Torras va apuntar que apostaran per l'oferta de CaixaBank pel fet de tenir l'interès més baix. Va definir la pòlissa com de tipus circulant. «No és un milió i mig d'euros cada any, sinó que és un capital que sempre va rodant en el mateix import i que va amb l'Euribor a tres mesos».

Va apuntar que la situació financera de l'Ajuntament permet establir pòlisses fins a 9 milions d'euros. Va recordar que en van establir una de 4 milions per la tresoreria corrent, una altra de 2,5 per atendre els problemes de la covid i ara en fan una d'1,5 milions per a l'Espai Cràter. Així va comptar que encara els queda marge i que es mantindran dins del sostre de despesa.

La regidora de la CUP, Adriana Roca, va plantejar la posició del seu grup. «Per a nosaltres no és necessari construir aquest equipament i menys ara», va precisar.

«Des de fa més de deu anys que estem a favor de fer aquest projecte, pensem que l'Espai Cràter és una aposta estratègica per la ciutat i cal tirar-lo endavant», va exposar el portaveu del PSC, Josep Guix. Va definir de «bona operació» la contractació de la pòlissa. «Donarà tranquil·litat a la tresoreria municipal», va opinar.

El portaveu d'ERC, Josep Quintana, va recordar que el seu grup havia avisat del fet que els fons FEDER en moltes ocasions tarden a arribar. Quintana va avisar que, en la seva opinió, el retard pot tensionar la tresoreria. Va demanar per si l'operació afecta «el sostre de crèdit i la capacitat d'endeutar-se per altres projectes.

La regidora d'Hisenda, Montserrat Torras, va respondre que el sostre de la despesa està en un 50% i que hi ha marge per arribar al 60% i fins i tot al 61%. Segons Torras, la pòlissa no afectarà la capacitat d'endeutar-se.



Acabat el 2021

Les obres de l'Espai Cràter van començar a inicis de març d'aquest any. La primera part és la de construcció d'un gran forat que ha d'acollir un centre d'interpretació del vulcanisme que estarà soterrat en bona part a l'interior de l'antic volcà del Puig del Roser. La idea és que des de dins es pugui observar l'interior d'un volcà apagat on han quedat marcades les diferents fases de l'erupció.

En un costat en forma d'un enorme apèndix rodó hi haurà la sala principal. Serà on els visitants podran viure les experiències de les erupcions volcàniques a partir d'elements electrònics. La idea és que sigui una experiència multisensorial.