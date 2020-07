Sindicats sanitaris rebutgen el decret de concert social

Marea Blanca i Sanitàries en Lluita han rebutjat el decret de concert social aprovat pel Govern aquesta setmana. Segons el Govern, aquest nou decret permet una contractació que prioritza els criteris socials del projecte i no el preu. Des de la Plataforma en defensa de la sanitat pública a Catalunya, Marea Blanca, però, han criticat que aquest decret «insisteix en la ruta que marcava la Llei Aragonès» -la Llei de Contractes de Serveis a les Persones, tombada el passat 3 de febrer pel Parlament-, i que defineix com «la creació de mecanismes legals que perpetuïn d'amagat el model de col·laboració publicoprivat o publicosocial». En el mateix sentit, el nou moviment sorgit arran de la crisi sanitària anomenat Sanitàries en Lluita ha afirmat que és «una transposició de la Llei Aragonès per la porta del darrere, al marge de qualsevol procés democràtic i control parlamentari».

Aquest col·lectiu ha considerat que el decret permetrà a les empreses privades ser proveïdors de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública «de la mateixa manera que s'ha fet amb el sistema sanitari». En aquest àmbit ha assegurat que és «incontrolable per la multiplicitat de proveïdors públics i privats i pel sobrecost que representa l'afany de lucre privat en els sistemes públics», demostrat en «anys d'espoli públic i durant la crisi sanitària».



No se senten representats

Des de Marea Blanca han criticat també la creació d'un comitè d'experts impulsat pel Departament de Salut «sense una participació real de la ciutadania així com dels treballadors». «No és més que un instrument teledirigit a avalar les polítiques de fragmentació de l'lnstitut Català de la Salut (ICS), de traspàs de recursos públics cap al sector privat amb múltiples i creatives fórmules», han afegit.

Per aquests motius, les dues plataformes de treballadors han cridat a la «mobilització social en defensa de la sanitat pública».