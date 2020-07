Tarda de fortes tempestes a les comarques gironines

La previsió de pluges i tempestes intenses a les comarques gironines es va complir. La borrasca va seguir ahir la mateixa ruta que el dia anterior. A primera hora de la tarda les precipitacions es van iniciar al Pirineu oriental. Des del Ripollès, el front tempestuós va avançar cap a la Garrotxa. Finalment va seguir cap al Pla de l'Estany, el Gironès i el Baix Empordà, comarques que a diferència del dia anterior sí que van ser castigades amb precipitacions de grans quantitats d'aigua en pocs minuts.

Es van registrar xàfecs de molta intensitat en municipis com la Vall d'en Bas, on van caure 12,1l/m2 en 10 minuts, Sant Pau de Segúries (on va caure pedra de la mida d'una avellana grossa), Anglès, amb un nucli de cúmuls que hi va deixar 17,3 l/m2, o Girona, on el xàfec va provocar inundacions i problemes de trànsit en alguns carrers de la ciutat.

La tempesta, que en algunes zones va arribar també acompanyada de llamps, vent i trons, va fer caure arbres a Sant Miquel de Campmajor i Brunyola, fet que va obligar a intervenir els Bombers, que també van fer sortides a Girona i Vilobí d'Onyar.



Baixa la temperatura

D'altra banda, les pluges van fer desplomar la temperatura en pocs minuts. A la ciutat de Girona, els termòmetres van passar de més de 30 graus a menys de 20. Tot i això, aquest cap de setmana el temps serà plenament estival, amb sol i temperatures a l'alça.