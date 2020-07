El client francès del Pertús ignora la recomanació d'evitar viatjar a Catalunya

CRISI AL TURISME GIRONÍ. Els rebrots de la COVID-19 a Catalunya i la recomanació del primer ministre francès d'evitar desplaçar-s'hi fan témer una cancel·lació en massa de reserves amb greus pèrdues econòmiques; tot i que sector i administració diuen que hi ha seguretat, altres països també desaconsellen viatjar a Espanya.

ls comerços del Pertús i la Jonquera es podien veure ahir plens de clients francesos ignorant les recomanacions del primer ministre francès Jean Castex desaconsellant divendres viatjar a Catalunya pels rebrots de covid-19. Tot i la situació a la frontera, el sector turístic tem un desastre amb cancel·lacions en massa a les comarques gironines on el client francès sustenta l'economia turística. I a l'anunci francès s'hi han sumat altres països com Bèlgica el mateix divendres, i ahir, Noruega, Anglaterra i Escòcia, que aplicaran quarentenes als viatgers que tornin d'Espanya. Empreses i administració catalana han reaccionat per contrarrestar la imatge i informar que es prenen les mesures sanitàries adequades, les mateixes que a la resta de països.

En el cas del Pertús, la majoria de compradors busquen tabac i alcohol. I aquí ahir es podien veure carros plens, bosses amunt i avall i moviment als aparcaments.

La sensació generalitzada dels compradors era que les mesures de seguretat són les mateixes. José Ramón afegia que a França només és obligatori portar mascareta en aquells llocs públics que estan tancats, mentre que, per exemple, al carrer no ho és. Viu a Marsella i venien amb una reserva d'un hotel i no la volien perdre. José Vela –provinent de Grenoble– també assegurava que ell pren les mateixes mesures quan està a França.

Tot i la situació d'ahir al punt fronterer, on el client busca els preus més econòmics d'alguns productes, els comerciants continuen preocupats i admeten que les xifres de visitants d'enguany poc o res tenen a veure amb els anys anteriors.

A la resta de poblacions turístiques gironines, molt dependents del client francès, la sensació que la situació pot generar un desastre econòmic va creixent.

L'Alt Empordà ja va viure just l'endemà de l'enduriment de les restriccions a Figueres i Vilafant a causa dels rebrots que s'hi haven detectat les primeres cancelacions de reserves que s'estan estenent arreu de la Costa Brava. Per a l'alcaldessa de Roses, municipi en el qual el 70% dels ingressos prové del turista francès, el retorn dels visitants «és clau per a la reactivació econòmica».

La presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, diu que les declaracions de Castex han estat «desencertades i irresponsables» perquè perjudicarà molt les comarques gironines i remarca que «tenim un problema global que ens afecta a tots».



Reacció del sector i el Govern

L'extrema preocupació del sector i la situació que pot generar ha portat a fer els primers moviments. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, assegura que estan «en diàleg» amb les autoritats franceses i ofereix «tota la informació» sanitària.

Aragonès es va reunir ahir a Figueres amb representants de la Fundació Gala Dalí i amb membres de l'Associació d'Hostaleria de Figueres, que també han engegat una campanya informativa per contrarrestar l'anunci francès que recomanava no viatjar aquí almenys fins que la situació millori.

El delegat del Govern a París, Daniel Camós, manifestava justament que «la situació a França i a Catalunya és la mateixa.

Però al turista francès s'hi pot sumar el d'altres països agreujant encara més la crisi al sector. Bèlgica, Noruega, Anglaterra i Escòcia ja han tret de la llista de països segurs a Espanya. Aquests tres darrers reimposaran la quarantena obligatòria, de catorze dies, als viatgers provinents d'Espanya.