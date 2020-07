Girona registra un fort repunt de nous casos de COVID-19 i suma una defunció

La Regió Sanitària de Girona ha patit un fort repunt de contagis de coronavirus en les últimes hores. L'últim balanç mostra que s'ha superat el centenar (105) de nous casos confirmats, segons les dades difoses ahir per part del Departament de Salut. La dada de positius més elevada dels últims tres mesos s'havia donat fa quatre dies amb 119 positius. Però divendres, Salut va informar de 86 nous contagis de covid-19 i tot feia pensar en una davallada. El virus, però, com mostra l'increment de positius –de més del 22%– no dona treva i segueix infectant.

Dels 105 contagis, se n'han notificat quatre en residències de gent gran. Uns equipaments que han patit molt la crisi i on porten acumulats 1.711 positius. En total, des de l'inici de la pandèmia fins a 8.100 persones han donat positiu al coronavirus a la Regió Sanitària de Girona.

A la Regió hi ha –amb dades de divendres ja que ahir Salut no va notificar-ho– 17 brots actius, onze dels quals són a l'Alt Empordà. L'Armentera és l'últim municipi on s'ha conegut un brot i en aquest cas és d'origen laboral. Segons el departament, a Girona els brots són sobretot d'àmbit laboral o familiar. Figueres és el punt on n'hi ha més: vuit. De fet, a la ciutat empordanesa s'han registrat dos nous positius per coronavirus, segons les últimes dades de Salut. Mentre que a Vilafant no hi ha cap nou afectat. Els disset brots de la Regió Sanitària sumen 87 afectats i també estan repartits per la Garrotxa (tres brots), la Selva (dos brots) i Ripollès (un brot).

Salut també ha notificat una nova defunció a les comarques gironines en les últimes hores, un fet que no es donava des de feia dies. La víctima mortal forma part del grup qualificat «exitus no classifcats», és a dir, encara es no pot determinar-ne on ha finat. La nota positiva del balanç són les altes hospitalàries: 43 persones han pogut sortir dels centres gironins perquè ja han superat la covid.



Dades de Catalunya

El virus segueix expandint-se per Catalunya, l'últim balanç mostra que s'han sumat 1.243 nous positius per covid-19 confirmats per PCR o epidemiològicament respecte al balanç fet divendres. Això situa la xifra global de positius en 77.534, però puja fins a 89.727 si es tenen en compte proves serològiques (1.493 més).

Dels casos nous amb prova confirmada, 428 són a la regió metropolitana sud (197 amb PCR a l'Hospitalet de Llobregat), 280 a la regió de Barcelona ciutat (279 per PCR a la capital catalana), 213 a la regió metropolitana nord i 177 a la de Lleida (137 al Segrià per PCR). Pel que fa a les morts, les funeràries n'han reportat tres més i la xifra total és de 12.677.