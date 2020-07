Junqueras creu que el Suprem el tornarà a empresonar «tan aviat com pugui»

El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, assenyala que estan «molt orgullosos» de tot el que han fet amb els seus companys, tot i que creu que el Tribunal Suprem els tornarà a posar a la presó «tan aviat com pugui». Junqueras considera que als jutges del procés «no els agrada» que parlin «amb la gent» però va recordar que «de la presó se'n surt». «Estem molt orgullosos d'haver passat per la presó i estarem orgullosos quan ens hi tornin a posar», va assenyalar.

Junqueras va assistir acompanyat de tots els pesos pesants del seu partit a una reunió a Santa Coloma de Farners amb diputats i alcaldes gironins. Eren amb ell dos presos independentistes més, els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, així com del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president de Parlament, Roger Torrent. Tots ells van analitzar amb alcaldes i diputats la situació actual en plena pandèmia de coronavirus, una pràctica que ERC ja va portar a terme a Lleida i que repetirà la setmana vinent a Tarragona.

Parlant amb els mitjans de comunicació abans de la reunió, i amb una mascareta que reclamava la llibertat de Raül Romeva, Oriol Junqueras va tornar a carregar contra el Suprem i es va mostrar «orgullós» del que van fer, malgrat els hagi portat a la presó. Sobre les decisions d'aquest tribunal respecte als presos independentistes, després que hagi revocat l'aplicació de l'article 150.2 a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, Oriol Junqueras va assenyalar que hi ha qui no els vol «al carrer ajudant que la societat cada dia prosperi».

«Sabem que ens volen tornar a la presó tan de pressa com puguin i que no els agrada que estiguem parlant amb gent, al costat de la gent», va indicar Junqueras, que va afegir que també saben que de la presó «se surt i que forma part del camí a la llibertat col·lectiva, a la justícia i a la igualtat d'oportunitats». Des d'aquesta seguretat que tornaran al carrer, el president d'ERC explica que se senten «orgullosos» de tot el que han fet, d'haver sortit ara i que també ho estaran quan els «tornin a ficar» i quan tornin «a sortir per treballar».

En espera de com es resol finalment el procés judicial relacionat amb el seu empresonament, l'objectiu del líder d'ERC i els altres presos és aprofitar el tercer grau de què gaudeixen actualment per «estar amb la gent que més pateix, que més necessita i que té més oportunitat de fer coses útils». «Avui estem a les comarques de Girona perquè el nostre objectiu és estar al costat de la gent, dels alcaldes, dels sindicats, del món del turisme o del món empresarial, perquè tenim un país per aixecar», va assenyalar Junqueras.