L'import de les prestacions d'atur a Girona es triplica durant el confinament i arriba als 217 milions

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha destinat uns 217 milions d'euros a pagar prestacions de desocupació a Girona entre el març i el maig de 2020, és a dir, durant els mesos de confinament. Aquesta suma inclou l'abonament de la prestació als treballadors afectats per un ERTO, amb la qual cosa l'executiu espanyol ha hagut de desembutxacar pràcticament el triple de diners que durant els mateixos mesos del 2019.

El pagament d'aquests 217 milions d'euros respon a diversos factors, però el fet que aquest any hagi augmentat un 69% respecte a l'any passat és un clar reflex de fins a quin punt el Govern ha hagut d'estirar de les arques de l'Estat per fer front a l'allau de gent que s'ha quedat al carrer, tant de manera temporal com definitiva.

Durant el mes de març el SEPE va abonar 29 milions d'euros als beneficiaris gironins, una xifra lleugerament superior a les que habitualment registra en aquestes èpoques de l'any. Per exemple, durant el 2019 les prestacions en aquest mes van arribar als 25,5 milions.

Però a mitjans de març les peticions de les empreses d'acollir-se als expedients temporals de regulació d'ocupació es van disparar, i això va repercutir amb força durant l'abril, un mes en el qual els diners per pagar l'atur es van disparar fins als 83 milions d'euros. Al seu torn, l'aturada de l'economia durant tot el mes d'abril va engreixar encara més les llistes del SEPE i al maig la suma a pagar va arribar als 104 milions d'euros, un rècord extrapolable també a Catalunya i a la resta de l'Estat espanyol. En aquest sentit, és previsible que la suma augmenti fins que el virus doni un respir a l'economia. De moment, en tres mesos el SEPE ha dut a terme una despesa que s'acosta a la d'un any normal a Girona (en concret, prop de 302 milions d'euros l'any passat). A escala espanyola, el Govern central ha anunciat aquesta setmana que la xifra per pagar els ERTOs ja arriba als 8.100 milions d'euros.



Gairebé 11.000 ERTOs

Mentrestant, els expedients temporals segueixen batent rècords a la província. Segons les dades del Departament de Treball de la Generalitat, l'1 de juliol les empreses de les comarques gironines s'havien acollit a 10.994 ERTOs que afectaven 69.000 treballadors. Són 1.118 treballadors més en aquesta situació dels que hi havia al mes de maig.

Com era d'esperar, a les principals ciutats de la província com Girona, Figueres, Blanes, Lloret o Salt és on hi ha més empreses i treballadors afectats. La capital de la província fregava els 10.000 treballadors amb ERTO a principis d'aquest mes.

A la costa gironina, una de les àrees geogràfiques més tocades ja que és on es recolza el perjudicat sector turístic, les dades són dures i els empleats amb expedients temporals ronden el 5% de la població total. Hi ha casos més extrems com el de la Jonquera, municipi de 3.200 habitants que compta aproximadament amb 1.100 treballadors amb un ERTO.

Segons les dades del Departament de Treball, Girona és la segona província catalana on més ha repercutit el coronavirus sobre els negocis. Barcelona lidera aquest rànquing amb 572.500 treballadors expedientats; Tarragona en compta 30.500 i Lleida, 45.000, mentre que les Terres de l'Ebre sumen 9.000 empleats. A Catalunya el balanç és el següent: 727.000 treballadors amb ERTO i 98.137 expedients.



Preocupació empresarial

El món empresarial de la província està preocupat per la situació actual. La patronal gironina FOEG destaca que si les dades es comparen amb la mitjana de Catalunya, «podríem dir que a les comarques gironines són molt més preocupants les pèrdues que hi pot haver de llocs de treball que el nombre d'ERTOs». Per aquest motiu, veuen necessari que les administracions actuïn en els dos sentits, «en ajudar les empreses a poder reincorporar les persones en ERTO i a fer plans que generin de nou ocupació».

El món sindical també està amatent a la situació. «En l'ambit de dades econòmiques, a Girona sempre ens hem comparat amb Tarragona, cosa que aquesta crisi ha fet saltar pels aires, molts més ERTOs i treballadors/es afectades i un nivell d'atur molt alt, el més alt de tot Catalunya. Això és conseqüència d'un model productiu amb una forta dependència del turisme que és dels sectors més afectats per la pandèmia i que arrossega altres sectors com el comerç i la indústria que també depenien molt de la demanda del turisme», assegura la presidenta de CCOO a les a Girona, Belén López.