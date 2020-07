Les propietats que s'ha quedat l'Església a Girona

Gairebé 500 immatriculacions a la província. L'Església ha registrat al seu nom 490 propietats a les comarques gironines sense poder-ne acreditar cap títol. La majoria (365) són llocs de culte, inclosos alguns dels més emblemàtics de la província, però també hi ha 113 terrenys –tant rústics com urbans– i 12 edificis civils.

La Catedral de Girona i la seva emblemàtica veïna, Sant Feliu. L'església de Sant Lluc –seu dels Manaies–, la capella de Torre Gironella i la capella del Pilar de Pedret. L'església de Sant Esteve de Banyoles, l'antic monestir de Sant Miquel de Cruïlles, el de Sant Joan les Abadesses o el santuari de la Mare de Déu del Tura, a Olot. Aquests són alguns dels centres de culte que, segons ha fet públic aquesta setmana la Generalitat, l'Església ha inscrit al seu nom sense cap títol que n'acredités la propietat. Però el llistat, que a les comarques gironines suma 490 propietats, no es limita a centres de culte. També inclou terrenys –tant urbans com rústics–, cementiris municipals i edificis civils. La Generalitat ha creat una Oficina de Mediació sobre immatriculacions per resoldre els conflictes entre l'Església i les persones o entitats que reclamen la propietat d'aquests béns, «perquè no hi hagi privilegis per a ningú», segons va indicar el vicepresident del Govern, Pere Aragonès. En canvi, la Conferència Episcopal Tarraconense, que agrupa les deu diòcesis amb seu a Catalunya –inclosa la de Girona– ha negat categòricament les acusacions i ha afirmat que l'Església «no s'ha apropiat de res que no fos seu».

De les 490 propietats que l'Església s'ha adjudicat a les comarques gironines sense haver-ne acreditat la propietat –majoritàriament a través dels bisbats de Girona i el d'Urgell–, la immensa majoria, 365, són llocs de culte, categoria que inclou temples, complexos parroquials, ermites, monestirs i santuaris; entre d'altres, alguns dels quals es troben entre els més emblemàtics i coneguts de la demarcació.

Tot i això, també consta que l'Església s'hauria apropiat de 113 terrenys –majoritàriament a les comarques de muntanya– i dotze edificis civils. També han registrat a nom seu cementiris –com el de Serinyà, Setcases o Sant Esteve de Llémena, entre d'altres– o rectories, a vegades amb els terrenys adjacents inclosos.

En alguns casos, l'Església ha registrat com a pròpies algunes peces amb topònims eclesiàstics, com «l'hort del rector» o « l'arbreda del rector». En d'altres, el Bisbat corresponent s'ha quedat amb els terrenys adjacents a alguna ermita o santuari, com és el cas del Far, a Susqueda. Una de les comarques on el Bisbat –en aquest cas, el d'Urgell– s'hauria apropiat de més terrenys és la Cerdanya, on s'han quedat fins a set i vuit terrenys rústics a municipis com Isòvol o Guils de Cerdanya.

De fet, dues de les comarques d'interior –el Ripollès i la Garrotxa– són les que registren un major nombre d'immatriculacions per part de l'Església a la província, amb 89 i 88, respectivament. Al Ripollès destaquen especialment els onze terrenys rústics i tres d'urbans que el Bisbat d'Urgell s'hauria apropiat a Queralbs, així com cinc terrenys rústics més a Beget (Camprodon). També s'ha quedat el Mas Casanova de les Llosses, que actualment consta com a deshabitat, rectories com les Vidrà, les Llosses i una peça de sòl urbà a Ventolà (Ribes de Freser).

A la Garrotxa, 78 de les 88 immatriculacions que s'han realitzat corresponen a centres de culte, entre els quals es troben les capelles de Sant Bernat, Sant Ferriol, Sant Roc, Santa Magdalena i dels Desemparats (Olot), l'església de Sant Francesc d'Assís i el santuari de la Mare de Déu del Tura, també a Olot. A més, també han registrat cementiris com el de Sant Esteve de Llémena, el de la Vall d'en Bas i el de la Vall de Bianya.

A continuació es troba la Cerdanya, amb 74 immatriculacions, de les quals 46 corresponen a terrenys (majoritàriament rústics) i 27 centres de culte. Tot seguit, i per una diferència mínima, se situa l'Alt Empordà, amb 73 immatriculacions. En aquest cas, la major part (65) corresponen a centres de culte, com el conjunt parroquial de Santa Maria Assumpta de Roses o el de Sant Joan Baptista de Vilatenim, a Figueres, tot i que també s'han registrat vuit terrenys, sis dels quals a Llers.

Al Gironès (45 immatriculacions), Pla de l'Estany (44) i Baix Empordà (41) les xifres són molt similars, tot i que destaca que, en el cas de Girona, s'incloguin alguns dels seus monuments més emblemàtics. Finalment, a la comarca de la Selva només s'han registrat 36 immatriculacions.

Davant de les dades fetes públiques per la Generalitat, la Conferència Episcopal Tarraconense assegura que les «immatriculacions» –la primera inscripció d'una finca al Registre de la Propietat– s'han fet amb la «documentació de prova de la titularitat eclesial» i «d'acord sempre amb la legalitat vigent». Tot i això, l'entitat admet «possibles errors» i es mostra oberta al «diàleg»i a resoldre els litigis «de forma amistosa».