Queixes a Vilavenut perquè les aigües brutes es continuen abocant a una riera

Els veïns de Vilavenut, municipi que depèn de l'Ajuntament de Fontcoberta, estan indignats amb la nova resposta de l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua) que ara els demana un canvi de model de depuradora per al tractament de les aigües residuals. L'any passat l'Ajuntament de Fontcoberta va facilitar els terrenys on construir-la i l'avançament del pressupost íntegre de la inversió, que puja a 83.000 euros, i que l'ACA retornarà l'import a les arques municipals entre el 2023 i 2025.

Quan semblava que el projecte tirava endavant, l'arribada de la covid-19 i les noves demandes de l'ACA amb la petició d'un nou model de depuradora fa que es torni a encallar l'equipament perquè implicarà la redacció d'un nou projecte per part dels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. Mentrestant les aigües residuals del municipi continuen abocant-se lliurement a la riera del Caganell, afectant de ple el medi natural.

L'alcalde de Fontcoberta, Joan Estarriola (ERC), s'ha queixat que «aquesta petició d'un nou projecte suposa una nova encallada del projecte i confio que el nou projecte pugui estar llest a l'octubre i tot seguit es pugui fer la licitació i, amb sort, que les obres es puguin iniciar el febrer de l'any que ve».

De moment, per part de l'Ajuntament, s'ha netejat i condicionat els terrenys on s'ha de fer la depuradora que ha de donar servei als 97 veïns que viuen al nucli urbà així com d'algunes masies disseminades.