Els Bombers alerten de l'increment de rescats després del confinament

Els Bombers alerten de l'increment de salvaments al medi natural des del final del confinament per la crisi sanitària del coronavirus. L'estat d'alarma –que va començar el 15 de març i va acabar el 20 de juny– va obligar a reduir la mobilitat i això va fer caure dràsticament els rescats i recerques.

A partir de l'aixecament de les restriccions, la gent va tornar a tenir ganes de lleure i el medi natural ha estat un dels espais estrella.

Entre el 13 de març i el 22 de juliol els Bombers han realitzat 396 rescats i recerques a Catalunya. Una xifra que si bé pot semblar distant a la del mateix període de l'any anterior (456) no es pot valorar de la mateixa manera ja que hi havia l'estat d'alarma en vigor durant bona part del període.

A les comarques gironines, en aquest mateix interval de temps, els Bombers han realitzat 101 actuacions al medi natural, mentre que l'any anterior en van ser 126.

Els Bombers asseguren que els salvaments han pujat un 15% el mes de juny a Catalunya respecte a l'any passat. Els caps de setmana són els dies que els Bombers tenen més activitat. Han realitzat de mitjana 22 recerques i rescats.

A la Regió d'Emergències de Girona la situació ha estat similar i en caps de setmana és quan es nota més l'activitat. Han fet de mitjana de 8 a 10 serveis en aquest interval de temps.

Segons l'estadística facilitada pels Bombers de la Generalitat, el dia que més activitat han tingut és el diumenge 26 de juny, que concideix amb el cap de setmana següent a la fi de l'estat d'alarma. Van realitzar sis serveis en un sol dia. Concretament: dues recerques i quatre rescats de muntanya. Els mesos de juny i juliol, per tant, estan essent de gran activitat per als Bombers.

El caporal del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) d'Olot, Pere Planagumà, destaca que s'esperaven que podria haver-hi una eclosió de serveis després del confinament perquè la «gent tenia ganes de sortir a casa i fer activitats» a la natura.

Malgrat que els estius són de molta activat per al seu grup d'especialistes en rescats, alerta que aquest serà un estiu que es trobaran amb serveis segurament una mica diferents.

D'entrada, recorda que els dies posteriors al desconfinament van trobar-se amb un «augment de les recerques de persones que tenen problemes mentals o demències i que es desorientaven, fins que finalment la situació es va normalitzar i reajustar». Això va fer anar de bòlit els GRAE, recorda.

Quant als rescats i altres tipus de recerques, assegura que tindran molta feina però que enguany els protagonistes no seran tant, ressalta, els estrangers.



Camins de ronda i muntanya

La situació del coronavirus implica que els serveis siguin per a gent del país i, per tant, que no faran vacances fora i coneixen el territori gironí. Preveu, com ja està passant, que sortides als camins de ronda i excursions de muntanya siguin les estrelles de l'estiu. Per aquest motiu, Pere Planagumà recorda a la gent que ha«d'anar equipada per a l'activitat, s'ha de preparar la sortida per al més feble, consultar la meteorologia, la ruta i explicar-la a algú». Un aspecte molt important és portar telèfon mòbil amb «la bateria ben carregada», ja que els rescatadors amb una ubicació GPS enviada des de la terminal localitzen els ferits o desorientats més fàcilment.