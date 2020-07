La Costa Brava ja nota la davallada de turistes francesos i tem pels britànics

Més problemes per al sector hoteler. Dos dies després que el primer ministre francès aconsellés no viatjar a Catalunya, el litoral gironí comença a patir cancel·lacions d'estiuejants francesos. Ara el sector també es preocupa pels efectes que puguin tenir les decisions del Regne Unit, Bèlgica i Noruega d'obligar a fer quarantena als viatgers que arribin d'Espanya. Tot plegat, en una temporada que ja es presentava difícil per la pandèmia.

etmana convulsa per al turisme gironí: divendres, el primer ministre francès, Jean Castex, va recomanar no viatjar a Catalunya pels rebrots de covid-19. Un dia més tard, dissabte, el Regne Unit anunciava que afegia Espanya a la llista de països amb quarantena obligatòria de 14 dies a tots els viatgers. Les notícies no han estat ben rebudes pel sector hoteler, que començava a remuntar a poc a poc després del confinament, que ja es va mostrar preocupat per la recomanació de la Generalitat als barcelonins de no sortir de casa, i que ara segueix amb preocupació l'evolució del turisme internacional, sobretot el francès.

La recomanació de Jean Castex ha caigut com una gerra d'aigua freda al sector hoteler gironí, que ja ha començat a veure com algunes de les reserves per als pròxims dies es cancel·len davant la por a la situació sanitària a Catalunya. Al càmping Delfín Verde de Torroella de Montgrí han notat que el client francès està espantat, i ja ha començat a cancel·lar algunes de les reserves. «Ja els pots dir que la situació està controlada i que no hi ha perill, que no els convencem pas», afirmaven des del càmping, on qualifiquen les declaracions de Castex com un «desastre» per al sector. I no n'hi ha per menys, ja que després del confinament, d'inaugurar la temporada tard i amb la incertesa de com aniria, i ara que les coses començaven a rutllar mínimament, paraules com aquestes poden acabar perjudicant l'estiu a molts establiments.

A poca distància del càmping, a l'hotel Santa Anna de l'Estartit, es troben amb una situació similar. Des de la direcció de l'hotel afirmen que la situació els està afectant moltíssim, ja que des de divendres estan rebent «cancel·lacions contínues», i ja estaven treballant «un 60-70% en comparació amb l'any passat». Les cancel·lacions, afirmen, venen donades per certa «desinformació» sobre la situació sanitària, i que aquesta situació els «afecta molt». Fins ara, l'hotel estava ple tots els caps de setmana, i estaven treballant força bé, i esperaven un agost encara millor. «Haguéssim treballat, però aquestes declaracions ens han afectat molt», declaraven amb preocupació des de l'establiment baix-empordanès.

No millora la situació a Roses, al contrari: amb la proximitat de la frontera encara tenen més volum de turisme francès, i han vist com aquests últims dies han caigut moltes reserves. A l'hotel Ciutadella les previsions per a la primera quinzena d'agost eren molt bones, fregant gairebé el 100% d'ocupació. Ara es troben que han caigut prop d'un 30% més o menys, i no entren noves reserves.

En aquest sentit, l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, qualifica de «desastre» els missatges que arriben des dels executius estrangers. En el seu cas, els ha afectat especialment el descens de turisme francès. Considera que els anuncis fets són «desproporcionats» perquè «no estem en pitjor situació que els altres països europeus». Justament, posa com a exemple França, on «som coneixedors que hi ha bastants brots». Per Mindan, el més important per «conviure» amb el virus és «reaccionar ràpid, controlant i fent seguiment a cada positiu, com estem fent a Roses», assegura.



El sud mira Gran Bretanya

A la part sud de la Costa Brava, la preocupació gira sobretot entorn a l'anunci del Govern britànic. De moment, hi ha «desconcert» entre els anglesos que estan allotjant-se a l'hotel Guitart de Lloret de Mar, segons explica el gerent de torn. «Estan preocupats i informant-se, perquè no saben què han de fer, però tampoc no han marxat», afirma.

Per Rodríguez, és aviat per dir si l'anunci del Govern britànic tindrà un impacte gran, però preveu que sí que pot repercutir, i té clar que per a la població «és un desastre total», ja que el turista anglès té molt pes a Lloret. «Hi ha molta preocupació», certifica el gerent, i afegeix que «l'agost és el mes més fort, i a mesura que passava el temps, el turisme s'anava animant, però ara això pot canviar».

Els hotels afirmen estar fent molts esforços per mantenir les mesures de seguretat i garantir unes condicions sanitàries òptimes. Tot i això, a Tossa de Mar, l'hotel MedPlaya Esmeraldas ja no tenia reserves de turistes britànics per a aquesta temporada. Els operadors amb què treballa van deixar d'organitzar viatges a la zona aquest any. La seva directora constata que, en canvi, de turisme francès sí que en rebien, però des que es va anunciar un possible tancament de fronteres, van començar a escurçar les seves estades. Ara l'hotel rep sobretot turisme nacional, i té una ocupació del 59%, una xifra molt més baixa que en el mateix mes de l'any passat, quan es trobaven al 90%. Les reserves van començar a caure des de dilluns.

Antoni Escudero, president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, es mostrava ahir preocupat per la situació. «Es començava a notar una millora, però la campanya de França es nota», afirmava Escudero, que assegurava que, de mitjana, actualment a les comarques gironines «hi ha un 45% d'ocupació, quan si tot funcionés de forma normal estaria al 90%». Aquestes xifres, avisava, no són suficients perquè el sector rutlli i molts empresaris «estan perdent diners, n'hi ha que es troben molt tocats». I no n'hi ha per menys, ja que segons les dades de la Federació el 50% del turisme a Girona és francès, i no ve «a causa de l'estat de por que ha creat França per intentar que el turista es quedi al seu país».

Escudero explicava que avui tenien una conferència amb la Generalitat per intentar trobar solucions, però es mostrava pessimista al respecte, ja que considera que «no hi ha solució ni promoció possible per salvar la temporada». «Si no s'ajuda les empreses de l'hostaleria, no hi ha solució. El 70% dels treballadors gironins són d'aquest sector, hi ha massa en joc», avisava.

Una mica més optimista es mostrava Martí Sabrià, gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre. Segons ell, la zona del Baix Empordà mostra la taxa d'ocupació més alta de Catalunya, un 67% la primera quinzena de juliol, que tot i que és més baixa que la de l'any passat (passava del 80%), amb la situació actual és força satisfactòria.

De totes maneres, es declarava preocupat pel cas francès, especialment pel «francès del nord, el del midi estem segurs que continuarà venint».

A més, assegurava que amb la quarantena obligatòria anunciada pel Govern britànic i noruec, i la situació a Estats Units, ja han perdut moltes reserves de cara a setembre i octubre. «Els britànics són uns clients previsors i que reserven amb antelació. A aquestes altures ja hauríem de tenir reserves per a la tardor, i no s'estan fent», deia Sabrià, que assegura que l'afectació de la recomanació de Castex es «veurà els propers dies».