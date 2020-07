L'infant del casal de Ripoll que tenia un positiu de covid-19 al seu entorn dona negatiu a la prova PCR

L'infant del casal de Ripoll que tenia un positiu de covid-19 al seu entorn ha donat negatiu a la prova PCR. Així ho ha anunciat l'Ajuntament de la ciutat, que ha recordat que des d'aquest dijous hi havia 30 nens i 4 monitors en aïllament preventiu a l'espera dels resultats del test. Amb la prova negativa, els afectats poden trencar l'aïllament i recuperar l'activitat, de manera que a partir de dimarts podran tornar al casal.

L'Ajuntament també ha agraït a tothom qui treballa al casal l'aplicació dels protocols "en tot moment" i ha demanat a totes les famílies que segueixin totes les indicacions. En aquest sentit, admeten que tothom pot contagiar-se de coronavirus però remarquen que cal notificar-ho ràpidament.

El casal Estiu Actiu de Ripoll està format per 4 casals diferents de la ciutat, amb grups dividits per edat. El grup afectat només incloïa infants de 3r i 4t de primària i des del consistori han remarcat que "mai" tenien contacte amb els altres grups de convivència. Així, encara que en el total d'infants a Estiu Actiu hi ha uns 140 nens de 4 a 16 anys, només aquest grup de 30 infants ha necessitat aïllament.

A més, el consistori també remarca que des del Govern se'ls ha fet dues inspeccions per comprovar que complien els protocols i garantien la distància i separació entre grups.

