El nombre de nous positius a Girona cau per sota de la meitat de divendres

La Regió Sanitària de Girona va registrar ahir 40 nous casos de covid-19. El nombre de nous positius cau per sota de la meitat del dia anterior, quan s'havien sumat fins a 105 contagis. Així es tanca una setmana de xifres irregulars en què la majoria de dies, les dades van oscil·lar entre els 25 i els 46 nous casos, excepte el dijous, el divendres i el dissabte, quan hi va haver tres pics en què es van sumar 119, 86 i 105 contagis, respectivament.

A Figueres, municipi afectat per diversos brots i que pateix restriccions des de la setmana passada, s'hi va detectar ahir un nou infectat, de manera que la ciutat ha arribat ja a 400 casos des de l'inici de la pandèmia. A Vilafant, en canvi, no hi va haver cap nova persona afectada, i segueixen amb un total de 44 positius acumulats.

Dels casos detectats ahir a la demarcació, cap ha tingut incidència dins de residències, que segueixen tenint un total de 1.711 positius acumulats des del març. Tampoc es va registrar cap nova víctima mortal per covid, així que el nombre acumulat segueix estable en 820 defuncions a les comarques gironines. L'última mort va tenir lloc el passat dijous 23 de juliol. Com a apunt positiu, hi ha 4 persones més que han superat la malaltia i han rebut l'alta mèdica respecte a les xifres del dia anterior.



L'evolució a Catalunya

Catalunya va sumar 886 nous positius per covid-19 respecte al balanç anterior, segons les últimes dades del Departament de Salut. Això situa la xifra global de positius en 90.613 si es tenen en compte tant proves PCR -que són les més fiables- com proves serològiques. A les residències hi ha 17 persones positives més respecte al total del dia anterior. Pel que fa a les altes hospitalàries des de l'inici de la crisi, n'hi ha hagut 40.806 i són 72 mes respecte a l'últim balanç. Actualment hi ha 69 persones ingressades en estat greu, una menys que en el dia anterior.

Dels casos nous amb prova confirmada –en aquest cas es tenen en compte només aquells que han estat diagnosticats amb prova PCR– 368 són a la regió metropolitana sud (160 a l'Hospitalet de Llobregat), 275 a la regió de Barcelona ciutat (265 a la capital catalana 128 a la regió metropolitana nord i 12 a la de Lleida (3 al Segrià). Pel que fa a les morts, les funeràries no n'han reportat cap en les darreres 24 hores i el balanç es manté en 12.677.

