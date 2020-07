Ofensiva diplomàtica espanyola contra les restriccions britàniques

«Espanya és un país segur», va dir ahir amb contundència la ministra d'Afers Estrangers del Govern espanyol, Arancha González Laya, en resposta a la decisió del Govern britànic d'imposar una quarantena a tots els viatgers que arribin al Regne Unit procedents de tot el territori espanyol. Després de reconèixer que Espanya té rebrots, va afegir que això no és una cosa «inusual», i va explicar que el seu departament està negociant amb les autoritats britàniques perquè almenys les illes Balears i Canàries quedin excloses de les restriccions britàniques.

De fet, poc després que dissabte es conegués la decisió del Regne Unit, el principal operador turístic britànic, Tui, va cancel·lar tots els vols amb origen i destinació a Espanya des d'ahir diumenge i fins al 7 d'agost, tot i que manté la ruta amb Balears i Canàries. Boris Johnson no ha prohibit volar a Balears i Canàries (sí a la península), però també obliga els viatgers procedents d'aquests dos arxipèlags que passin la quarantena. Madrid està pressionant Londres perquè, almenys, exclogui Balears i Canàries de la quarantena, al·legant que es tracta d'illes, per tant, més fàcils de controlar, i que hi ha passadissos segurs de viatge.

González Laya va dir ahir als periodistes que les comunitats autònomes estan aplicant els protocols que s'han acordat amb el Govern d'Espanya, i que aquest segueix treballant amb els governs europeus per explicar totes aquestes mesures que s'estan prenent per «tranquil·litzar i per donar un missatge de confiança». «Espanya és un país segur. Com altres països europeus, Espanya té rebrots. Això no és inusual. El més important és que Espanya està fent un gran esforç per controlar aquests rebrots, un esforç ingent en identificar els casos en què les persones siguin positives per coronavirus», va defensar.

En qualsevol cas, la ministra va descartar prendre mesures recíproques cap al Regne Unit com represàlies, ja que assegurava que les mesures que pren l'executiu espanyol es basen en les dades epidemiològiques de cada país. «Això no és un joc diplomàtic», va advertir. Malgrat això, va recordar que, «evidentment», el Govern segueix la situació en tots els Estats europeus «amb gran atenció», ja que «en tots els països de la Unió Europea en aquests moments hi ha rebrots». «El que importa és mantenir aquests rebrots controlats, mesurats i amb resposta de distanciament social contundent», va afirmar.

També la Generalitat va defensar ahir que Catalunya «és segura» per viatjar-hi. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va lamentar la decisió del govern britànic d'establir la quarantena als turistes i va reivindicar la seguretat que ofereixen les mesures que s'han pres a Catalunya per a la població, però també per als visitants.