Protecció Civil avisa d'un episodi de calor a l'Empordà

Protecció Civil va emetre ahir un avís de risc per calor davant la previsió que avui es registrin altes temperatures a diverses comarques de Catalunya, afectant especialment a l'Alt Empordà, el Bages, el Pla d'Urgell i el Segrià.

El Meteocat, el servei meteorològic català, va informar que les temperatures pujarien progressivament fent d'avui una jornada molt calorosa, amb una temperatura màxima que se situarà per sobre dels 35 graus en moltes zones de l'interior. Protecció Civil recomana per aquest episodi de calor beure molta aigua, fer àpats lleugers, que els nens i la gent gran no surtin al carrer a les hores centrals del dia, romandre a les zones climatitzades i hidratar les mascotes, a les quals no cal treure a passejar a les hores de més calor.